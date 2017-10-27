27 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.10.2017, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге в отеле Hyatt Regency (ул. Ельцина, 8) начнутся мероприятия регионального конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона».

В 10:30 в ОКБ №1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, актовый зал) откроется научно-практическая конференция «Актуальные вопросы органного донорства и трансплантации органов на Урале». В работе конференции примут участие главный трансплантолог России, академик Сергей Готье и и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов. В 10:00 состоится подход к прессе.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная аграрной ситуации и 115-летнему юбилею метрологической службы на Урале. Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Валентина Зюзина, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, главный синоптик главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко и начальник Службы средств измерения-главного метролога Уральского УГМС Лариса Рудникова подведут итоги аграрного сезона в регионе: расскажут о научных разработках, мерах импортозамещения и сохранению агрокультур в уральских климатических условиях, представят прогноз погоды на ближайшие дни, а также сообщат о современном состоянии приборной базы Уральской гидрометслужбы. 27 октября 1902 года была создана метрологическая служба на Урале.

В 11:00 на базе отдыха «Энергетик» (Среднеуральск, деревня Коптяки, ул. Проезжая, 9) стартует молодежный национальный форум «Урал – национальная география». В форуме примут участие представители народов Среднего Урала в возрасте от 18 до 30 лет. В рамках форума пройдут различные тренинги на командообразование, творческие мастер-классы, фестивали народных игр и национальных блюд, квест и несколько дискуссионных площадок.

В 12:20 для школьников 10 «Г» класса екатеринбургской гимназии № 9 (пр. Ленина, 33, 2 этаж, кабинет № 28) пройдет урок, посвященный основам оказания первой помощи при инсульте, который приурочен к Всемирному дню борьбы с инсультом. Урок проведет учитель биологии гимназии № 9 Татьяна Корягина. Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается 29 октября.

В 12:30 в Нижнем Тагиле пройдет выездное заседание комиссии по реализации национальных проектов, указов президента РФ и взаимодействию с органами местного самоуправления (ул. Красноармейская, 107а, школа № 33). В ходе заседания будет рассмотрен вопрос «О ходе реализации приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа». В мероприятии примут участие зам председателя заксобрания, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», председатель комиссии Владимир Власов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Серкова, начальник Управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов, директор МБОУ СОШ № 50 Нижнего Тагила Светлана Кучеренко, начальник отдела образования Горноуральского городского округа Андрей Лунев.

В 16:00 в Белоярском районном Доме культуры (ул. Ленина, 257) состоится торжественная церемония вступления в должность главы Белоярского городского округа Андрея Горбова.

В 17:00 в Екатеринбурге в коворкинге «Соль» (пер. Химиков, 3), состоится встреча Ксении Собчак, заявившей о намерениях выдвигаться на пост президента РФ, с потенциальными избирателями.

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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