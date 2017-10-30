30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.10.2017, понедельник

В 11:00 в Орджоникидзевском районном суде (ул. Машиностроителей, 19а, зал № 412) состоится предварительное заседание суда по делу члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба по делу о падении футбольных ворот на школьника.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке МЧС к зимнему сезону в регионе. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов расскажет о ситуации с пожарами, заторами на автотрассах и происшествиями на воде, о количестве мобильных пунктов обогрева, ледовых переправ, озвучит прогноз образования льда на реках Свердловской области, а также сообщит о мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе.

В 11:00 в пресс-центре Дворца игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3, блок Б) состоится семинар с участниками конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», который будет реализован в рамках программы «Поколение-2018», запущенной оргкомитетом «Россия-2018». На семинаре участники – кандидаты в волонтеры двух волонтерских программ Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России «Волонтёры оргкомитета» и «Городские волонтеры» презентуют свои проекты по изменению облика Екатеринбурга. В качестве экспертов в мероприятии примут участие и проведут оценку проектов представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и послы чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) состоится региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». Модераторами конференции выступят: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Свердловской области, руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Михаил Черепанов. В рамках работы конференции с докладами выступят: заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, врио директора института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, директор по производственному и техническому развитию ООО «Суал-Кремний-Урал» Андрей Коблик, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов, директор ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» Алексей Грачев; представители органов власти и организаций области. В 17:00 в холле 1-го этажа состоится пресс-подход по итогам конференции, в котором примут участие Александр Высокинский, Елена Артюх и Михаил Черепанов.

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