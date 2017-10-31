31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

31.10.2017, вторник

В 11:00 в бизнес-центре «Высоцкий» (Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 21 этаж) состоится финал регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Тема нынешнего конкурса – «Держим курс на Чемпионат мира по футболу». За первенство будут бороться 22 финалиста.

В 11:00 во Дворце молодежи (Екатернбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественное заседание, посвященное открытию регионального этапа XXVI международных Рождественских образовательных чтений. Тема форума – «Нравственные ценности и будущее человечества». Планируется, что участие в мероприятии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Также в числе участников – представители научной и родительской общественности, молодежных общественных и добровольческих организаций, казачества, работники сферы образования.

В 11:00 в связи с отравлением семьи в Сухом Логу газовики проведут рейд «Как не отравиться угарным газом!» (ул. Гагарина, 5). В 13:30 в Сухом Логу в школе №6 (пер. Школьный, 2а) состоится урок газовой безопасности для учеников 5 и 6 классов.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Ключевыми вопросами повестки станут губернаторская программа «Пятилетка развития» и проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. С докладами выступят первый вице-губернатор Алексей Орлов и вице-губернатор Галина Кулаченко. Также по второму вопросу заместитель губернатора Павел Креков представит содоклад о стратегических направлениях развития социальной сферы региона. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб расскажет о расходах бюджета уральской столицы на следующий год и плановый период до 2018 года. Члены областного кабинета министров рассмотрят 22 проекта постановлений, в том числе – об утверждении программы управления госсобственностью Свердловской области и государственной программы по формированию современной городской среды на территории региона на 2018-2022 годы. А также проекты постановлений о корректировках программы развития агропромышленного комплекса и потребительного рынка Свердловской области до 2024 года и государственной программы по реализации основных направлений геополитики в строительном комплексе до 2024 года. После окончания заседания в пресс-холле Дома правительства (2 этаж) состоится брифинг Галины Кулаченко.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению специализированного модуля для детей с ОВЗ в рамках школы приемных родителей. Заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, директор некоммерческой организации «Семья детям» Лариса Бучельникова, директор Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Наталья Печеник, директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района (бывший Малоистокский детский дом) Алевтина Третьякова, ведущая службы сопровождения при добровольческом движении «Дорогами добра» Светлана Блинова расскажут о поддержке специалистов учреждений государственного воспитания в регионе, о профилактике возвратов детей из замещающих семей обратно в детские дома, представят предварительные итоги социального проекта «Невидимые дети» по реформированию детского дома-интерната на Ляпустина и результаты работы первой специализированной школы приемных родителей в Екатеринбурге, а также поделятся информацией о новом проекте «Бывший детский дом».

В 14:00 в Екатеринбурге в Министерстве здравоохранения Свердловской области (ул. Вайнера, 34б) состоится круглый стол «Объединяя усилия в борьбе с диабетом». Мероприятие пройдет под председательством заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова и вице-президента Лиги здоровья нации Николая Кононова (пресс-подход с их участием состоится в 13:30). И.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов расскажет о сахарном диабете как медико-социальной проблеме и текущей ситуации в Свердловской области. Заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» Гагик Галстян расскажет о сахарном диабете в России и вызовах, которые стоят перед россиянами. Заведующая отделением ГБУЗ СО «СОКБ № 1», главный внештатный специалист-эндокринолог Свердловской области Анна Малишевская расскажет о сахарном диабете в Свердловской области – текущем статусе и тенденциях. Доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Свердловской области Алексей Кияев расскажет о достижениях и проблемах детской эндокринологической службы Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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