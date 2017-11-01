1 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.11.2017, среда

В 09:00 в Городском центре медицинской профилактики Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 78а литер В) стартует тренинг по пациенториентированному поведению и урегулированию конфликтов с пациентами для заведующих 12-ти муниципальных поликлиник лечебно-профилактических учреждений города. В открытии тренинга примут участие заместитель начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Лариса Рожкова; директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин.

В 11:00 в Доме журналистов Свердловской области (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда Свердловской области, вопросам безопасности производства, охраны труда, работы службы занятости с населением по проблемам трудоустройства. В пресс-конференции примут участие заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, начальник отдела охраны труда и социального партнёрства департамента по труду и занятости населения Свердловской области Алексей Мельничук, директор Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Андрей Бесчастнов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе парка новогодних развлечений «Космоёлка» в 2017-2018 году. Исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов, генеральный директор АО «УВЦ» Игорь Данилов, режиссер, сценарист, доцент кафедры мастерства актера, лауреат премии губернатора Свердловской области Александр Блинов, руководитель департамента маркетинга и развития АО «УВЦ» Ольга Рыжкова расскажут о тематике парка в этом году, о программе мероприятий для детей и взрослых, а также поделятся информацией о социальной работе выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в новогодние праздники.

В 15:00 в информационном павильоне особой экономической зоны «Титановая долина» состоится выездное заседание комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству с участием представителей правительства Свердловской области, органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, руководства управляющей компании. Планируется рассмотреть вопрос о ходе выполнения работ в особой экономической зоне «Титановая долина». Также состоится осмотр объектов инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» и строящихся объектов на площадках резидентов. Отъезд от здания законодательного собрания (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) в 10:00. Возвращение ориентировочно в 19:30.

В 15:00 в Реже (ул. Энгельса, 8а) состоится торжественное открытие представительства екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Участие в мероприятии, как ожидается, примут и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын, депутат Государственной думы РФ Сергей Чепиков, гендиректор клиники, главный офтальмолог Свердловской области Олег Шиловских, а также главы Режевского, Артемовского, Асбестовского, Рефтинского городских округов, Алапаевска.

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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