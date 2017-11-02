2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.11.2017, четверг

В 09:00 в отеле «Московская горка» (Екатеринбург, ул. Московская, 131, конгресс-зал) пройдет совещание по вопросам реализации программы переселения соотечественников «Форум соотечественников – участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В работе форума примут участие представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ, Института стран СНГ и других общественных организаций, а также ученые, независимые эксперты в области миграции. Для обсуждения вопросов реализации госпрограммы 37 регионов России – от Сахалина до Калининграда – направили своих представителей.

В 09:30 в Областной клинической больнице №1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, актовый зал) состоится научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения гемобластозов», организованная в честь проведения 500-й операции по пересадке костного мозга в ОКБ №1. Организаторами мероприятия стали Национальный медицинский исследовательский центр гематологии и Национальное гематологическое общество. В работе конференции примет участие и.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов. Специалисты из регионов Уральского федерального округа обсудят вопросы организации онкогематологической помощи больным, актуальные вопросы диагностики и лечения острых лейкозов и трансплантации костного мозга. Почетными гостями конференции станут пациенты – и доноры, и реципиенты.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. В числе вопросов повестки – внесение изменений в областной бюджет и в закон «Об административных правонарушениях», касающихся парковки на газонах и детских площадках; вопрос о задолженности Ельцин-центра; внесение изменений в программу управления госимуществом.

В 10:00 в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила начнется предварительное заседание по уголовному делу соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), накопившего долги по зарплате перед работниками с 2015 года. Заседание пройдет в закрытом режиме.

В 10:50 в Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) начнет работу фестиваль «Урал объединяет народы». Первым мероприятием в программе станет конкурс «Национальное подворье». Перед его участниками стоит задача представить язык своего народа, его фольклор, обряды, ремесла через движение, костюмы и кухню. В 12:10 состоится торжественная церемония открытия фестиваля, а также награждение победителей и призеров областных конкурсов и проектов. Планируется, что участие в мероприятии примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению мобильных приложений и электронных сервисов в работе ОПФР по Свердловской области. Заместитель управляющего отделением ПФР по Свердловской области Анна Качарина, заместитель директора ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ирина Туркина расскажут о совместной работе структур по предоставлению государственных и муниципальных услуг, сообщат о внедрении электронных сервисов и мобильных приложений, а также ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 в поликлинике №5 Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 126) начнет работу «Открытая регистратура». Новый формат регистратуры и эргономика помещения холла 1-го этажа переоборудованы в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника» (пациент и регистратор не разделены перегородками, медкарты хранятся в отдельном помещении, прием вызовов на дом также ведется в отдельном помещении, введена новая должность – «картоноша», в помещении установлен инфомат).

В 15:00 в конференц-зале резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) состоится торжественная церемония вручения стипендий главы региона «За успехи в освоении рабочей профессии» студентам техникумов и колледжей. Престижные награды вручит первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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