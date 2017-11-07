7 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.11.2017, вторник

В 09:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабинета министров. Будет рассмотрено 29 проектов постановлений правительства. На обсуждение будут вынесены предложения по распределению объемов субвенций местным бюджетам для обеспечения работы детских садом и школ, вопрос об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципалитетов Свердловской области в 2018 году и другие вопросы.

В 10:30 состоится торжественное вручение ключей дольщикам ЖК «Астория» (Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков 5). Планируется, что участие в церемонии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Основные вопросы повестки: «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Екатеринбурга и о его площади»; «О заключении комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды на проект закона Свердловской области № ПЗ-1965 «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Основной вопрос повестки – «О заключении на проект закона Свердловской области № ПЗ-1965 «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Екатеринбург. Другие новости 06.11.17

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