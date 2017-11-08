8 ноября в Свердловской области ожидаются следующие событи

08.11.2017, среда

В 09:30 в Екатеринбурге в городской думе (зал щзаседаний) пройдет заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Будет рассмотрен вопрос «оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», депутатов Екатеринбургской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления и муниципальных органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, муниципального образования «город Екатеринбург». После этого лены комиссии отправятся в Театр кукол на выездное заседание.

В 10:00 в Екатеринбурге в Уральском филиале Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО (Горького, 17) пройдет пресс-завтрак с комиссаром Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алисой Прудниковой и соавторами оратории «Огни Урала»: хореографом Татьяной Багановой, дирижёром Антоном Ледовским и куратором перформанс-платформы Ольгой Комлевой.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная кампании по уплате жителями региона имущественных налогов. Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева расскажут о порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, сообщат информацию о налоговых ставках, льготах и условиях для их получения, поделятся статистической информацией по начислению имущественных налогов гражданам в динамике. Для жителей региона 10 и 11 ноября 2017 года налоговые инспекции Свердловской области проводят дни открытых дверей по имущественным налогам физических лиц.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция, посвященная премии «Женщина года». Победители будут определяться членами жюри с учетом результатов интернет-голосования. Церемония награждения финалисток состоится 30 ноября 2017 года в Уральском государственном театре эстрады.

В 12:00 в Екатеринбурге в медиацентре УрФУ (Ленина, 51 зал 248) состоится пресс-конференция, посвященная продвижению Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Пресс-конференция пройдет в формате телемоста из Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». На связь с екатеринбургскими журналистами выйдут: заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович; губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; генеральный директор Заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак; члены организационного комитета ЭКСПО 2025.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению лекарственными препаратами и эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских и врио заместителя руководителя-начальник отдела контроля обращения лекарственных средств, медицинских изделий и реализации государственных программ в сфере здравоохранения территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Людмила Мокина расскажут о текущей ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого и детского населения, о циркуляции наиболее распространенных вирусов и штаммов, сообщат об обеспечении лекарственными препаратами аптечной сети региона, а также озвучат имена победителей конкурса агитационных плакатов «Все о профилактике гриппа».

В 12:00 в Екатеринбурге в здании заксобрания (2 этаж) пройдет заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в здании заксобрания (5 этаж)пройдет заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 14:00 в Екатеринбурге в здании заксо (4 этаж) заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 16:00 в Екатеринбурге в Театре кукол (улица Мамина-Сибиряка, 143) состоится торжественное мероприятие в честь 85-летия театра.

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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