9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.11.2017, четверг

В 09:30 в Екатеринбурге в УрГЭУ (ул. 8 Марта/Народной воли 62/45) пройдет Первый международный научно-практический Форум «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в XXI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления». С докладом о том, как экономить на коммунальных платежах, выступит региональный координатор партпроекта «Единой России» «Управдом» Дмитрий Серебряков. Также опытом поделятся представители отрасли крупнейших городов России, таких как Москва, Петрозаводск, Иркутск, Екатеринбург, а также Англии, Таиланда и Греции.

В 10:00 в Екатеринбурге в театре балета «Щелкунчик» (улица 8 Марта, 104) стартует III Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и социальная ответственность: мир равных возможностей».

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний) пройдет заседание комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Екатеринбурге в «ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского» комиссия по социальной защите и здравоохранению ЕГД проведет выездное заседание.

В 11:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний) пройдет совместное заседание думской комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Будет рассмотрен вопрос «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

В 11:00 в Екатеринбурге в здании заксобрания (4 этаж) пройдет заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Екатеринбурге в здании заксобрания (3 этаж) пройдет заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная анализу рынка региональных банковских услуг и перспективам развития местных игроков. Председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Владимир Гамза, председатель правления банка «Урал ФД» Алексей Вырков, заместитель председателя правления, руководитель b2b направления банка «Урал ФД» Евгений Ощепков обсудят текущую экономическую ситуацию в стране и регионе, спрогнозируют ее динамику в 2018 году, обсудят возможности банка в условиях конкуренции с местными и федеральными игроками, а также дадут практические советы по формированию стратегии развития бизнеса в современных условиях.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексея Крюкова, посвященная готовности объектов Единой системы газоснабжения к работе в период пиковых нагрузок предстоящей зимой 2017-2018 гг.

9 ноября состоится празднование Дня Свердловской железной дороги. В программе мероприятия – презентация нового электропоезда «Ласточка Премиум» с демонстрационной поездкой по участку Екатеринбург-Пассажирский – Шарташ. В 08:45 от здания заксобрания (ул. Бориса Ельцина, 10) отправится автобус для СМИ.

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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