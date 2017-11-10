10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.11.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в гимназии № 39 (улица Союзная, 26) состоится Образовательный форум «Образовательные результаты: взгляд из будущего в настоящее».

В 10:00 в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» продолжится открытый кубок вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою памяти героя Советского Союза Ю.Исламова. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из сборных команд видов (родов) и военных округов ВС РФ, военно-учебных заведений Минобороны РФ, региональных федераций армейского рукопашного боя, спортивных организаций и клубов Свердловской области. Сегодня в программе полуфинальные и финальные поединки, церемония награждения победителей и призеров.

В 10:30 в Первоуральске активисты партпроекта ЕР «Школа грамотного потребителя» (ШГП) совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверят качество питьевой воды и проведут экологические уроки в Первоуральске. Сбор журналистов в 10:30 у здания городской администрации (г.Первоуральск, ул. Ватутина, 41).

в 11:00 в Екатеринбурге в центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественном приеме передовиков агропромышленного комплекса Свердловской области в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона вручит передовикам не только почетные дипломы, но и ключи от сельскохозяйственной техники. Также лучших работников АПК поздравит директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная премьере «Балетной группы «ТанцТеатр». 27 ноября премьера пройдет на Малой сцене ТЮЗа в рамках международного фестиваля современного танца «На грани». «Видение розы» – одноактный балет Михаила Фокина на музыку пьесы Карла Марии фон Вебера «Приглашение к танцу» (1819) по мотивам стихотворения Теофиля Готье.

В 14:00 в Екатеринбурге вв Ельцин Центре (ул. Б. Ельцина, 3; книжный магазин «Пиотровский») состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта «Уральские сезоны». Его реализует благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства, который возглавляет Илзе Лиепа, и Свердловская государственная детская филармония. Масштабный проект поддержан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. О том, какие мероприятия запланированы в рамках проекта, расскажут народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила Скосырская и руководитель Арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских.

В 15:00 в Екатеринбурге в Ельцин Центре (3 этаж, круглый зал) состоится открытие фотовыставки «Династия Лиепа». В экспозицию вошли 30 снимков авторства Нины Аловерт и балетного фотохудожника Валерии Комиссаровой. Зрителям представят фотографии разных лет, в том числе сцены из спектаклей Мариса Лиепы, а также реальные театральные костюмы из балетов «Спартак», «Легенда о любви», «Ромео и Джульетта». Здесь же состоится презентация фильма-балета «Возвращение «Жар-птицы», в котором Андрис Лиепа воссоздал шедевры дягилевских «Русских сезонов» – «Жар-птица», «Петрушка», «Шехеразада». Фотовыставку органично дополнят уникальные арт-объекты и неповторимые костюмы, связанные с творчеством трех артистов – Мариса, Андриса и Илзе Лиепа. После открытия выставки в 16:00 состоится творческая встреча с Андрисом и Илзе Лиепа, на которой гости смогут лично задать артистам вопросы. Для посетителей вход на встречу с артистами осуществляется по предварительной регистрации.

В 16:00 в Екатеринбурге в Цирке состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Будут подведены итоги конкурса «Народный участковый Екатеринбурга». После торжества цирк организует представление.

С 16:00 до 20:00 в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1) пройдет ярмарка новогодних билетов.На ярмарке будут представлены лучшие новогодние предложения для всей семьи от городских учреждений. В числе участников ярмарки – три десятка популярных городских площадок, которые славятся своими новогодними представлениями, спектаклями, праздничными костюмированными шоу.

В 18:00 в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (улица Мира, 19) в рамках акции «Ночь карьеры в УрФУ» состоится встреча с журналистами, посвященная развитию компетенций научной журналистики. Руководитель редакции портала «Чердак» информационного агентства России ТАСС Егор Быковский поделится рекомендациями по освещению высокоуровневых российских научных исследований, по повышению интереса молодежной аудитории к научно-популярной тематике, расскажет, как брать эксклюзивные интервью по самым важным научным темам, сообщит о новостном контенте и проектах портала «Чердак», а также ответит на вопросы студентов и журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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