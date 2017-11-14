14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.11.2017, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание заксобрания. Депутаты рассмотрят в первом чтении бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, который представит министр финансов региона Галина Кулаченко. В числе прочих вопросов повестки – рассмотрение законопроекта о создании лесопаркового зеленого пояса Екатеринбурга.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы, на котором пройдет нулевое чтение городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Проект представит начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева.

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме архитектора (пр. Ленина, 48, корпус А) начнется конференция «Промышленный подход к использованию вторичных ресурсов. Вопросы организации и функционирования отходоперерабатывающих производств». В 10:30 пройдет открытие выставки «Конструктивизм – промышленные города: из прошлого в будущее». В 10:45 запланирован пресс-подход с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслава Петрова и председателя совета директоров ЗАО «Зеленая долина» Юлии Корнеевой.

В 11:00 в областном центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б) состоится пресс-клуб, посвященный Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. В работе пресс-клуба примут участие: главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Кияев, заместитель начальника Свердловского областного центра медицинской профилактики Ольга Андриянова, руководитель центра здоровья для детей Ольга Марфицина. В рамках пресс-клуба будет презентован проект «Дети тоже болеют диабетом», объявлено о старте массовой акции профилактической направленности «Узнай свой сахар крови! Пройди обследование в центре здоровья!» продемонстрированы социальные ролики «Дети тоже болеют диабетом» с участием команды КВН «Уральские пельмени» и группы «Чайф». Участникам пресс-клуба будет предложено бесплатно пройти обследование в Центре здоровья, в том числе сдать кровь на сахар. В 14:00 в консультативной поликлинике ОКБ №1 (у. Волгоградская, 185, 5 этаж) с участием и.о. министра здравоохранения Игоря Трофимова состоится открытие первой школы для пациентов с сахарным диабетом. Основная цель школы – объяснить людям, что диабет – это не приговор, научить пациентов контролировать свою болезнь и жить с ней.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) пройдет встреча с командой екатеринбургского лицея №180 «Полифорум», которая показала лучший результат среди российских команд на международном финале школьных команд «Белая ладья» и выиграла путевку во Францию на матч со сверстниками. В пресс-конференции будут участвовать игроки «Полифорума», чемпионы Европы и России Артем Пингин, Лея Гарифуллина, Роман Кузьмин и Айваз Ядигаров, директор лицея Алексей Крылов. Также во встрече участвуют вице-президент Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян, международный гроссмейстер, чемпион мира среди студентов Андрей Шариязданов. Они расскажут о перспективах развития шахмат в Свердловской области, о целях и задачах нового руководства ФШСО.

В 12:00 в офисе СКБ-банка в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, 75, 4 этаж, конференц-зал) состоится презентация банкнот Банка России нового номинала – 200 и 2000 рублей. О новых деньгах расскажет Лариса Ларионова, директор Операционного департамента СКБ-банка.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная юбилейному сезону Уральского государственного академического русского народного хора. Гости пресс-центра представят наиболее яркие проекты сезона 2018-2019 года. Кроме того, в ходе пресс-конференции будет представлен новый руководитель Уральского центра народного искусства. Участниками пресс-конференции станут и.о. министра Свердловской области Светлана Учайкина, директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова, заместитель директора по концертной и гастрольной деятельности Надежда Старкова и новый художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев. Спикеры расскажут о перспективах развития Уральского центра народного искусства: о новой концепции деятельности, проведении работ по благоустройству помещений, реконструкции и переоборудованию залов, а также о том, какие гастроли предстоят творческим коллективам Уральского центра народного искусства.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, анонсирующая проведение общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей», в которой принимают участие: член Совета Федерации Аркадий Чернецкий; первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев; первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко; заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков; вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров; заведующая отделом региональной промышленной политики и экономической безопасности Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.

В 13:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 1) состоится открытие трех выставок, которые будут действовать одновременно: «Сварка. Контроль и диагностика», а также проекты «Энергетика» и «Охрана труда». В церемонии примут участие и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, президент национального агентства контроля сварки академик РАН Николай Алешин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В 14:00 в областной межнациональной библиотеке (Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28) состоится молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру и согласию». В 15:00 пройдет церемония награждения победителей международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро».

В 15:00 в Екатеринбурге в ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) пройдут публичные обсуждения проекта застройки Цыганского поселка в границах улиц Амундсена – Московская – Расковой. Регистрация участников начнется в 14:30.

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

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