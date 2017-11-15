15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.11.2017, среда

В 10:00 в Екатеринбурге (Ельцин-центр, ул. Ельцина, 3) состоится торжественное открытие Общероссийского форума стратегического развития «Города России – 2030: перекрестки возможностей». В церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, президент Союза российских городов и ассоциации «Города Урала», председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров. Ключевые темы форума: долгосрочное прогнозирование, стратегическое и пространственное планирование городов, поиск уникальности городов и новая индустриализация, инструменты и полномочия муниципалитетов в перспективном развитии территорий. Форум соберет представителей муниципалитетов со всей России (Благовещенск, Волгоград, Пермь, Томск, Казань, Курган, Челябинск, Улан-Удэ, Уфа и др.), представителей Совета Федерации и Государственной думы, руководителей регионов Уральского федерального округа. Форум также посетят отечественные и иностранные эксперты в области городского развития. Мероприятие завершится 16 ноября.

В 10:00 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля молодежных патриотических проектов «Живая история». Участие в торжественном открытии фестиваля примут член Общественной палаты РФ Алексей Аветисов, начальник отдела по методическому обеспечению Росдетцентра Александр Шестов, начальник отдела реализации патриотических проектов Роспатриотцентра Александр Понарин, руководители региональных ведомств и организаций по работе с молодёжью. Задача фестиваля – выявление молодежных проектов и практик, содержащих новые подходы и свежий взгляд в вопросе патриотического воспитания.

В 11:00 в ГУФСИН России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Репина 4а) состоится подписание договора о взаимном сотрудничестве между ГУФСИН и региональным управлением мусульман Свердловской области при Центральном духовном управлении мусульман России (ЦДУМ). Соглашение позволит обеспечить взаимодействие по вопросам реализации права осужденных верующих мусульман на вероисповедание в учреждениях ГУФСИН; воспитания осужденных, отбывающих наказание в учреждениях Свердловской области, а также сотрудников ГУФСИН и членов их семей путем организации духовно-просветительской работы, формирования позиции правопослушного гражданина на основе религиозного мировоззрения; создания условий для более эффективного воспитательного воздействия на осужденных и обеспечения религиозных потребностей сотрудников. Региональное Духовное Управление Мусульман Свердловской области закрепит имама (священнослужителя) за каждой существующей молельной комнатой или мечетью учреждений, будет оказывать помощь в осуществлении экспертизы религиозной литературы, поступающей к осужденным.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке кадров «новой формации» для уральских предприятий ОПК. Генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра и ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин расскажут о требованиях, предъявляемым к кадрам «нового поколения» для дальнейшей работы на предприятиях ОПК, о новых программах подготовки студентов-финансистов и программах повышения квалификации сотрудников, а также сообщат о планах взаимодействия УрГЭУ и «НПО автоматики».

В 12:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21-23) начнется заседание экспертной комиссии в рамках второго этапа конкурсов на замещение постов министра экономики и министра инвестиций Свердловской области. Претенденты на должности руководителей министерств представят комиссии презентации и концепции стратегий развития Свердловской области в сфере инвестиций и экономики. После выступления перед экспертами участники конкурса, пожелавшие представить свои варианты концепций журналистам, встретятся с представителями СМИ в конференц-зале резиденции. По завершении заседания комментарий о ходе конкурса дадут члены экспертной комиссии.

В 15:00 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) состоится заседание регионального политического совета «Единой России». Среди вопросов повестки – созыв конференции Свердловского регионального отделения партии.

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

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