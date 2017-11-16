16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.11.2017, четверг

С 9:30 до 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) пройдет пленарная дискуссия в рамках международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен», на которой эксперты расскажут о сценариях развития экономики российских регионов на 2018-2020 годы, моделях и инструментах роста. Откроет конференцию первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. К участию в дискуссии также приглашены заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель. В 12:00 в Верхотурском зале резиденции состоится пресс-конференция с участием экспертов: Марек Домбровски, профессор НИУ ВШЭ в Москве, научный сотрудник Центра Bruegel в Брюсселе, научный сотрудник CASE – Центра социально-экономических исследований в Варшаве; Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ; Андрей Клепач, заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка; Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета; Дмитрий Толмачев, директор аналитического центра «Эксперт», директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ; Артем Шадрин, директор департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития РФ. С 13:00 до 15:00 в резиденции пройдет несколько круглых столов – «Вектор трансформации экономики российских территорий», «Цифровая экономика регионов», «Несырьевой экспорт: возможности и перспективы», «Образование и бизнес: создание и развитие совместных ценностей и талантов». Конференция завершится 18 ноября.

В 10:00 в здании Законодательного собрания Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится расширенное заседание совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Одним из значимых вопросов станет законодательное регулирование противодействия телефонному терроризму.

В 10:00 в межрегиональном учебном центре ГУФСИН в Нижнем Тагиле (ул. Металлургов, 25) пройдет показ занятий с кинологами пенитенциарной системы ФСИН России по отработке норматива по обыску транспортных средств и грузов.

В 13:00 в ТРЦ «Гринвич» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, вход с ул. 8 Марта, 1 уровень) состоится открытие фотовыставки «Северный Кавказ. Семь историй». В торжественном открытии выставки примут участие заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, автор фоторабот, представитель Карачаево-Черкесской Республики Ренат Урусов. Фотовыставка проходит при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа и информационного агентства ТАСС в 15 российских городах-миллионниках. Для экспозиции отобраны работы семи молодых фотографов – по одному из каждого региона Северного Кавказа. На выставке представлены фотографии Евгения Шивцова (Ингушетия), Рената Урусова (Карачаево-Черкесия), Вадима Ветрова (Ставропольский край), Абдуллаха Берсаева (Чеченская Республика), Василины Акишиной (Кабардино-Балкария), Магомеда Шапиева (Дагестан) и Батраза Бутаева (Северная Осетия).

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал) под руководством спикера Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова начнет работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Первое заседание будет посвящено рассмотрению финансирования государственных программ Свердловской области.

В 16:00 в ТЮЗе (Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48) начнется торжественный прием в честь 230-летия городской думы.

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

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