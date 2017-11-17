17 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.11.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал) под руководством председателя Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова продолжит работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Заседание будет посвящено рассмотрению финансирования государственных программ Свердловской области.

В 10:00 в Екатеринбурге в гостинице «Новотель» (ул. Энгельса, 7) состоится всероссийское совещание «Региональный опыт формирования эффективной модели обязательного медицинского страхования», в работе которого примут участие руководители фондов ОМС, главные врачи крупнейших клиник и директора страховых медицинских организаций из 24 регионов России. В 09:30 запланирован подход к прессе начальник управления модернизации ОМС федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольги Царевой, и. о. министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова и директора ТФОМС Свердловской области Валерия Шелякина.

В 10:00 в Екатеринбурге в БЦ «Высоцкий» (ул. Малышева, 51, 21 этаж) стартует инновационный фестиваль студенческих достижений – выставка лучших студенческих проектов, инициатив с последующей их экспертной оценкой. Работа фестиваля пройдет на нескольких тематических площадках: спорт, наука, студенческие СМИ, межнациональная и ряд других.

В 10:10 в Екатеринбурге на конечную остановку общественного транспорта «Химмаш» (ул. Инженерная, 56-58) прибудет электробус «Мегаполис», пройдет его презентация журналистам и горожанам. На вопросы ответят водитель и главный инженер депо.

В 10:30 в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре (ул. Начдива Онуфриева, 32а, педиатрический стационар) в рамках Международного дня недоношенного ребенка пройдет встреча «выпускников» центра – детей, родившихся с экстремально низким и очень низким весом.

В 11:00 в Екатеринбурге (ул. Щорса, 68, судебный участок №4 Ленинского района) состоится очередное заседание по делу журналиста Юлии Литвиненко, обвиняемой в клевете по иску бывшего генпрокурора РФ Юрия Скуратова. В суд вызван истец.

В 11:00 в школе № 105 Екатеринбурга (ул. Косарева, 9) состоится торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику школы, подполковнику Алексею Бучельникову, героически погибшему при исполнении воинского долга в Сирии, награжденному посмертно орденом Мужества. В мероприятии примет участие глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин.

В 11:00 в Верхней Пышме активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверят качество питьевой (сбор у здания администрации города, ул. Красноармейская, 13). Мероприятия пройдут в рамках акции «Вода и Здоровье», предложенной лидерами экологического движения России.

В 12:00 в Музее наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18)пройдет пресс-показ первой выставки «Ангелы и другие жители Земли. Избранные произведения Музея наивного искусства».

В 15:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) пройдут мероприятия, посвященные 110-летию Императорского Русского военно-исторического общества. В конференц-зале парка с 15:00 до 16:00 состоится презентация военно-исторического объединения «Урал-Фронт», на котором гости смогут познакомиться с деятельностью организации, поддерживающей традиции Императорского Русского военно-исторического общества, а также с военной формой времен Первой мировой войны.

В 18:00 в областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а, 2 корпус, большой актовый зал) состоится финал инклюзивного проекта Media Fest. Участники представят свои фото- и видеоработы.

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

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