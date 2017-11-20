20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.11.2017, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на образование и культуру (руководитель – Владимир Власов).

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная открытию представительства Русского художественного союза (РХС) в Екатеринбурге. В Екатеринбурге открывается представительство Русского художественного союза – нового творческого сообщества, противопоставляющего себя традиционным типам художественной культуры. Какие новшества привнесет для Среднего Урала появление «неоконсерваторов» от искусства? Какие проекты будут реализованы в Екатеринбурге, благодаря РХС? На эти и другие вопросы ответят: Эдуард Бояков, председатель РХС, продюсер, режиссер, создатель театрального фестиваля «Золотая маска», театра «Практика» и других художественных проектов; Евгений Фатеев, директор агентства Streetart, руководитель представительства РХС в Екатеринбурге.

В 11:00 в рамках профилактической акции «Безопасный лёд» в Екатеринбурге сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области проведут профилактический рейд у Верх-Исетского пруда (сбор по адресу: ул. Фролова, 27). Специалисты сделают замеры толщины льда, проведут профилактическую работу с рыбаками.

В 11:30 в Доме ребенка Свердловской области (Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 24а) в торжественной обстановке представители регионального минздрава и участники проекта «Мир глазами врача» проведут благотворительную акцию «Подари книгу малышу!» – передадут детям книги и развивающие игры.

В 12:00 в отеле «Московская горка» (Екатеринбург, ул. Московская, 131, конференц-зале) состоится конференция СРО партии «Справедливая Россия». В повестку конференции включен вопрос об избрании председателя совета регионального отделения. После конференции состоится пресс-подход.

В 12:00 на 12-м километре Московского тракта на территории мемориала жертвам политических репрессий состоится торжественная церемония открытия монумента работы Эрнста Неизвестного «Маски скорби» (бесплатный автобус для горожан будет отправляться с 10:00 до 11:00 от Дворца игровых видов спорта, Олимпийская набережная, 3). В числе приглашенных на церемонию почетных гостей дочь Эрнста Неизвестного Ольга Неизвестная, племянница скульптора Наталья Неизвестная, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, вдова первого президента России Наина Ельцина, член Совета Федерации Ф Эдуард Россель. В церемонии примет участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В 12:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, корпус 1, 2 этаж) стартует фестиваль культур «Вокруг света за 7 дней».

В 13:00 в Железнодорожном районе Екатеринбурга (ул. Челюскинцев, 60) состоится торжественное открытие общественной приемной депутата Государственной думы Игоря Торощина. На открытии планируют быть депутат Екатеринбургской гордумы Григорий Вихарев и координатор ЛДПР в Свердловской области Антон Гусев. Первый прием екатеринбуржцев Игорь Торощин проведет сразу после торжественной части мероприятия.

В 13:20 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится брифинг советника президента РФ, председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова и заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина. В 15:20 в зале свободы состоится заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В 18:00 там же состоится представление фотовыставки «Защиту гарантирую», посвященной 20-летию института уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Открытие выставки пройдет в атриуме Ельцин-центра (2 этаж).

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на развитие транспортного комплекса (руководитель – Валентин Лаппо).

В 15:00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) состоится награждение лауреатов премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. В 14:40 на 2 этаже в фойе театра состоится брифинг с участием лауреатов премии.

В 16:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, пр. Ленина, 51) состоится встреча писателя, президента Международной ассоциации детских фондов, председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова с читателями. Она посвящена факультету журналистики УрФУ, на котором учился писатель. Участие в мероприятии примут его уральские коллеги-писатели, ветераны журналистики, студенты журфака. Откроет встречу ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В 17:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета в сфере промышленной, инновационной политики и предпринимательства (руководитель – Альберт Абзалов).

Екатеринбург. Другие новости 19.11.17

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