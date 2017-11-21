21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.11.2017, вторник

В 09:00 из Екатеринбурга отправится информационный пресс-тур в Билимбай (сбор у Театра эстрады, ул. 8 Марта, 15). В программе: с 11:00 до 11:30 – торжественное открытие Туристско-информационного центра Билимбая (ул. Бахчиванджи, 1, Дом народной культуры фонда «Строганофф»); с 11:30 до 12:00 – экскурсия по музею Дома народной культуры фонда «Строганофф», презентация полномасштабной копии первого искусственного спутника Земли; с 12:30 до 14:15 – обзорная экскурсия по историческому центру поселка Билимбай с посещением Свято-Троицкого храма, Билимбаевского чугуноплавильного завода и других объектов; с 14:15 до 14:45 – прибытие на железнодорожную станцию Билимбай, осмотр пассажирского здания; с 14:45 до 15:30 – посещение базы отдыха «Светофор». Ориентировочное время прибытия в Екатеринбург – 17:30.

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет рассмотрена апелляционная жалоба защиты на приговор, вынесенный Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга в отношении главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и формирование современной городской среды.

В 13:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на развитие агропромышленного комплекса, природопользование и охрану окружающей среды.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная визиту чешской делегации и перспективам сотрудничества Свердловской области и Чешской Республики. Гейтман южночешского края Чешской Республики Ивана Страска, и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут о запланированных мероприятиях в рамках визита чешской делегации на Урал, о программе Российско-чешского делового форума, обсудят направления и перспективы торгово-экономического сотрудничества. После пресс-конференции в холле ТАСС-Урал в рамках нового проекта Уральской торгово-промышленной палаты «Мир друзей» откроется фотовыставка, приуроченная к визиту президента Чехии Милоша Земана.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на здравоохранение и социальную политику.

В 16:30 в библиотеке имени В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 3 этаж, актовый зал) пройдет встреча с писателем и председателем Российского детского фонда Альбертом Лихановым. В рамках беседы с читателями состоится презентация новой книги Лиханова «Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени».

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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