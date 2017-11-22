22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.11.2017, среда

В 09:30 с пресс-завтрака в отеле «Тенет» (ул. Хохрякова, 1а) в Екатеринбурге стартуют мероприятия для СМИ, посвященные подготовке сферы гостеприимства Свердловской области к приему гостей ЧМ-2018 и других крупных международных событий в рамках ежегодной премии «Уральская звезда». В пресс-завтраке примут участие директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова и член жюри конкурса «Уральская звезда» директор Уральского центра экспертизы услуг Нина Мартинсон. Участники пресс-мероприятия посмотрят, какие подходы применяются в отеле «Тенет», затем посетят отель «Эмеральд» (ул. Сакко и Ванцетти, 38), а затем побывают в необычном дизайнерском хостеле «Сказ» (пер. Красный, 8б).

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1) проведет заседание правительства Свердловской области. Основным вопросом повестки станет региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, о ходе реализации которой доложит вице-губернатор Сергей Швиндт. С содокладами по теме выступят главы Каменска-Уральского и Режевского городского округа – Алексей Шмыков и Алексей Копалов. Кабмин рассмотрит около трех десятков проектов постановлений в сфере финансов, строительства, энергетики, АПК, культуры и других.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на физическую культуру, спорт, молодежную политику и туризм.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 339) открывается двухдневный Налоговый форум малого и среднего бизнеса Екатеринбурга и Свердловской области. Он организован совместно городскими властями и Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области. В программе первого дня форума серия мастер-классов по налоговому администрированию, включая тонкости налогообложения в торговле и строительстве. Второй день форума будет посвящен обсуждению взаимоотношений власти и бизнеса в налоговой сфере, в том числе на опыте Екатеринбурга. В мероприятии принимают участие председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Михаил Матафонов и президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков.

В 10:00 в Кировском районе Екатеринбурга активисты партпроекта ЕР «Безопасные дороги» совместно с сотрудниками ГИБДД оценят, насколько пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений соответствуют требованиям ГОСТа (сбор у школы №134, ул. Комсомольская, 74). Планируется, что участие в мероприятии примет координатор партии «Единая Россия» по городу Екатеринбургу, депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится встреча председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной и депутатов с делегацией Чешской Республики во главе с гейтманом Южночешского края госпожой Иваной Страской. Руководитель областного парламента проведет экскурсию по зданию Законодательного Собрания Свердловской области. Затем состоится обмен мнениями по вопросам межпарламентского сотрудничества.

12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на реализацию государственной политики в строительном комплексе.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Третьему чемпионату Свердловской области по зимнему плаванию, который пройдет в Каменске-Уральском 25 ноября. Врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных, президент СРОО Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов и врач-пульмонолог высшей категории медицинского объединения «Новая больница», кандидат медицинских наук Наталья Трифанова сообщат о правилах и условиях участия в соревнованиях, о программе мероприятий по моржеванию и закаливанию в новом зимнем сезоне, расскажут о методиках, рисках и пользе проведения оздоровительных мероприятий, а также дадут рекомендации, как действовать в чрезвычайных ситуациях на льду, вблизи водоемов зимой.

В 12:00 в Уктусском пансионате (Екатеринбург, ул. Просторная 73а) состоится соревнование по русскому жиму среди спортсменов, любителей силовых видов спорта. Соревнование будет проведено по действующим правилам Федерации русского жима в соревновательной версии «Классический русский жим» с учетом категорий по весу и полу.

В 12:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится встреча главы администрации города Александра Якоба с делегацией Южночешского края Чешской Республики, в состав которой вошли гетман Южночешского края Ивана Страска и ее заместители, советник президента Чешской Республики по иностранным делам Ян Кохоут, депутаты регионального парламента Южночешского края Чешской Республики и чешские бизнесмены. На встрече будут представлены инвестиционные возможности Екатеринбурга и состоятся переговоры о расширении сотрудничества Екатеринбурга и Южночешского края.

В 14:00 начнется выезд членов постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения в МУП «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба». Депутаты ознакомятся с работой учреждения. В мероприятии примут участие Алексей Кожемяко – первый заместитель главы администрации города; Сергей Тушин – заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий; Евгений Клюжин – председатель городского комитета административных органов.

В 15:00 в Камерном театре (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) состоится торжественное вручение премии «Признание». В мероприятии примут участие глава администрации города Александр Якоб, его заместитель по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 15:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8) состоится конференция для юных читателей. В ходе мероприятия писатель и общественный деятель, председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов Альберт Лиханов вручит уральскому писателю Владиславу Крапивину памятные знаки почетного общественного титула «Рыцарь детства».

16:30 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 21.11.17

На Урале двое полицейских заживо сгорели в патрульной машине, угодив в ДТП во время погони. / Уральца, напавшего на беременную жену с ножом, отправили в психбольницу. / «Атомстройкомплекс» после разноса от минтранса за ремонт проспекта Ленина получил еще один заказ – на 142 млн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»