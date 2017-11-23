23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.11.2017, четверг

В 09:45 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 23/21) стартует пресс-тур в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Верхняя Пышма (Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 11), входящую в состав базовой инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112).

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, зал № 7А) начнется процесс по делу о покушении на убийство и поджоге жилого дома в поселке Монетном. По версии следствия, в ночь на 12 декабря 2016 года 31-летний обвиняемый поджег придверный коврик у квартиры своего обидчика. В результате пожара погиб 67-летний мужчина, а само здание полностью выгорело.

В 10:00 в отеле Panorama (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д, киноконцертный зал) пройдет церемонии вручения удостоверений участникам обучения в сфере гостеприимства по направлениям «Организация службы приема и размещения» и «Ведение гостиничного хозяйства». Мероприятие начнется с пресс-подхода первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова и директора Центра развития туризма Эльмиры Тукановой.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Москва – Екатеринбург, посвященная проведению международной образовательной акции «Тест по истории Отечества». Об особенностях акции, географии участников и тестовых заданиях расскажут начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Наталья Сокольская и координатор проекта в Свердловской области Максим Кырчиков. На связь из Москвы выйдут председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

В 13:00 в Екатеринбурге состоится презентация «Открытой регистратуры» – новой модели организации медицинской помощи в поликлинике №1 Центральной городской больницы №3 (ул. Бебеля, 160). На мероприятии представят систему работы сервисной службы, расскажут, как изменятся роли медицинской сестры и врача в современной поликлинике.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал) под руководством спикера Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Алексея Орлова продолжит работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. На заседании планируется рассмотреть итоги работы созданных комиссией рабочих групп.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Новосибирск, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается 1 декабря. О государственных программах в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, основных принципах государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в России и основных целях Всемирного дня борьбы со СПИДом расскажут главный внештатный специалист в области инфекционных болезней Минздрава России Ирина Шестакова, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров и директор группы региональной поддержки для Восточной и Центральной Азии ЮНЭЙДС Виней Патрик Салдана. На связь из Санкт-Петербурга выйдут главный врач клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина (С.-Петербург) Алексей Яковлев и главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Денис Гусев. В пресс-конференции из Екатеринбурга примут участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков и главный внештатный специалист по проблеме ВИЧ и СПИД Министерства здравоохранения Свердловской области Анжелика Подымова. На связь из Новосибирска выйдут главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова и главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Новосибирской области Елена Фаст.

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

«Законопроект не видели, но включили в план»: глава комитета заксо о сокращении «списочников» в муниципальных думах. / Ректором УГМА выбрали экс-министра здравоохранения. / Трамвайную линию в Академическом признали лучшим инфраструктурным проектом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»