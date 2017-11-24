24 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.11.2017, пятница

В 09:15 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. Депутаты рассмотрят вопросы об объектах культурного наследия местного значения, о порядке распространения наружной рекламы и о прогнозном плане приватизации муниципального имущества.

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, у каб. 313а) состоится брифинг начальника отдела дизайна городской среды – главного художника города Дмитрия Фогеля. В понедельник на Мемориале жертвам политических репрессий на 12 километре Московского тракта состоялось открытие монумента «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Монумент был отлит по авторской гипсовой модели, которая была изготовлена непосредственно мастером. Имеет ли право авторская форма найти свое место на территории города? Какие требования предъявляет идея автора к месту установки «Масок»? Как горожане смогут высказать свое мнение по этому поводу? На эти и многие другие вопросы ответит Дмитрий Фогель.

В 10:30 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится научно-практическая конференция «Университеты как пространство инноваций Уральского региона». В рамках научно-практической конференции запланированы экспертные сессии: «Точки роста новой экономики региона», «Человеческий капитал», «Экосистема устойчивого развития региона». В числе спикеров конференции: директор департамента государственной политики в сфере высшего образования министерства образования и науки РФ Александр Соболев, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева.

В 10:45 в Екатеринбурге в манеже ГУ МЧС по Свердловской области (ул. Таганская, 58) состоится торжественное открытие VII Чемпионат Свердловской области среди юношей по пожарно-прикладному спорту. Соревнования посвящены памяти начальника Управления пожарной охраны Свердловской области Бориса Федоровича Мокроусова. В соревнованиях принимают участие около сотни юных спортсменов из Артемовского, Заречного, Дегтярска, Сухого Лога, Серова, Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила, Нижней Салды – победители отборочных соревнований. В числе участников соревнований не только юноши, но и девушки. В программе соревнований: подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни; преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

В 11:00 в Екатеринбурге (ул. Щорса, 68, судебный участок №4 Ленинского района) состоится очередное заседание по делу журналиста Юлии Литвиненко, обвиняемой в клевете по иску бывшего генпрокурора РФ Юрия Скуратова. Возможно рассмотрение ходатайства о рассмотрении сторон либо опрос свидетелей и рассмотрение дела по существу.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится первая официальная пресс-конференция ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун. Она расскажет планах по развитию университета, о новых направлениях работы, об инновационных разработках и образовательных программах, а также о межведомственном взаимодействии.

В 15:00 в лицее № 88 Екатеринбурга (пр. Ленина, 64а, 2 этаж, актовый зал) состоится финал двадцать пятого городского конкурса «Учитель года» – 2017. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. В 14:30 состоится пресс-подход к финалистам конкурса.

В 16:00 в Уральском аграрном госуниверситете (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42) пройдет традиционный День агронома, в рамках которого состоится презентация достижений факультета агротехнологий и землеустройства, чествование почетных выпускников и лучших студентов, праздничный концерт. В числе приглашенных гостей – выпускники факультета разных лет. Среди них директор Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Никита Зезин, директор АПК «Белореченский» Виталий Дунин, исполнительный директор НП «Союз животноводов Урала» Елена Стафеева и другие.

В 17:00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (вход через резиденцию губернатора, ул. Горького, 21-23) состоится торжественная церемония награждения победителей областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Награды получат 33 лучших представителя в своей профессии. В торжественной церемонии примут участие руководители отраслевых министерств.

В 19:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) в рамках выставки «Суд народов» пройдет лекция доктора исторических наук, сотрудника кафедры истории государства и права Уральского государственного юридического университета Владимира Мотревича «Вермахт на Среднем Урале: судьба осуждённых гестаповцев».

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

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