27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.11.2017, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы и новым полномочиям квартальных уполномоченных. Заместитель главы администрации Железнодорожного района по вопросам благоустройства Василий Лушенков и заместитель директора МКУ «Служба заказчика Октябрьского района города Екатеринбурга» Игорь Никифоров расскажут об эффективности работы института квартальных, о механизме выполнения предписаний и взаимодействия с нарушителями и общественностью, презентуют технические нововведения, направленные на улучшение результатов работы.

В 11:00 в футбольном манеже «Урал» (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10) активисты ОНФ проведут встречу футболистов ФК «Урал» и воспитанников детских домов Свердловской области в рамках проекта «Молодёжка ОНФ».

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. С докладом «О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1973 «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный бизнес» выступит председатель комитета Владимир Терешков.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. На заседании может быть рассмотрен вопрос об изменении способа формирования Екатеринбургской и Нижнетагильской городских дум – в случае поступления соответствующего законопроекта.

В 15:00 в УрГПУ (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) активисты «Молодежки ОНФ» проведут форсайт-сессии «Образ будущего страны». Молодежные команды будут формировать предложения и ориентиры для развития здравоохранения, культуры, экономики, экологии, ЖКХ, социальной сферы, образования. В качестве экспертов на площадках выступят сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Николай Косарев, активисты ОНФ Валерий Басай и Игорь Лейфель, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, член высшего совета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», председатель Свердловского регионального отделения Дмитрий Числов, председатель Свердловской областной организации Российского союза молодежи Елена Зверева.

В 15:40 в ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) пройдут публичные слушания по новому местоположению собора святой Екатерины. Ранее сообщалось, что вместо акватории Городского пруда храм поставят на Октябрьской площади рядом с Театром драмы.

Екатеринбург. Другие новости 26.11.17

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