Дополнение к анонсам

В 14:45 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина и Попова заместитель председателя городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич расскажет об изменении схемы движения по улице Попова, о том, как новая схема повлияет на транспортную ситуацию в этой части города и станет ли она постоянной.

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

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