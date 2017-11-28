28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.11.2017, вторник

В 10:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) пройдет форум «Многомерный Екатеринбург». Тема форума: «Цифровые активы промышленных и инфраструктурных объектов». Пленарное заседание откроют заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Владимир Вениаминов и заместитель начальника отдела науки и инноваций министерства промышленности и науки Свердловской области Станислав Журавлев.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководства Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Судебные приставы в Свердловской области оценили, сколько задолжали жители региона в этом году по алиментам, ЖКХ, за кредиты: почему объем взысканных долгов увеличивается? Как меняются меры, принимаемые к должникам? Какие жалобы на коллекторов поступают приставам? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Осьмак, главный судебный пристав Свердловской области – руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области; Елена Сидорова, заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная юбилею Владислава Тетюхина, развитию Среднего Урала и работе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Генеральный директор центра Владислав Тетюхин и глава Нижнего Тагила Сергей Носов расскажут о ситуации с развитием учреждения, поделятся основными планами роста и поддержки центра. Кроме того, участники пресс-конференции ответят на вопросы журналистов о нынешнем состоянии промышленности в регионе и о приоритетных инициативах, направленных на продвижение Среднего Урала в стране и мире.

В 12:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур по набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, посвященный реконструкции объекта (сбор в сквере у памятника Малышеву). В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев и главный художник города Дмитрий Фогель.

В 12:00 в Екатеринбурге в МКМЦ «Бонум» (ул. Академика Бардина, 9а) состоится торжественная встреча врачей центра «Бонум», благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире», волонтеров, семей детей-пациентов, которые участвуют в программе направленной на лечение и реабилитацию детей с врожденной челюстно-лицевой патологией (ВЧЛП) – от перинатальной диагностики порока до социальной адаптации ребенка и его семьи. Будут подведены итоги совместной работы, определены планы. Встреча предполагает также экскурсию по хирургическому корпусу, общение с семьями детей – подопечных фонда, проходящих лечение в центре, видеоинформацию о детях, успешно прошедших лечение и реабилитацию.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты рассмотрят вопросы формирования бюджета.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. С докладом об итогах реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2016 год, о ходе проведения данной программы в 2017 году выступит генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Сергей Суханов.

В 15:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 305) состоится круглый стол «О рассмотрении предложений и инициатив, связанных с празднованием 300-летия Екатеринбурга», на котором будут рассмотрены проекты строительства транспортной магистрали по технологии «Скайвэй», создание исторического фильма о Екатеринбурге, «Глобальный маяк», строительство храма Святой Екатерины и Екатерининского парка, реконструкция набережной плотины ВИЗ.

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

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