29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.11.2017, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты рассмотрят вопросы формирования бюджета по профильным статьям.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур на новый блок водоподготовки городского Водоканала. Сотрудники ведомства расскажут о тонкостях работы высокотехнологичного оборудования и его влияния на качество питьевой воды в Екатеринбурге, оценят эффективность нового блока в системе водоподготовки.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус Б, 2 этаж, зал № 4) состоится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу Лущиковых (о нападении на журналистов телекомпании «Ермак»). Приговор обжалуют осужденные и их защита.

В 10:00 в Екатеринбурге в ЦК Урал (ул. Студенческая, 3) состоится торжественное открытие международного конгресса «Стоматология большого Урала – 2017». Участники конгресса обсудят вопросы внедрения новых технологий, повышения качества и доступности стоматологической помощи, формирования глобального профилактического пространства, направленного на сохранение и укрепление стоматологического здоровья, взаимодействия научно-образовательных, лечебных, общественно-профессиональных организаций в реализации современной концепции стоматологического образования и повышении его качества, укрепления международного и межрегионального сотрудничества в области стоматологической науки, практики, образования.

В 11:00 в Екатеринбурге в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (ул. Розы Люксембург, 7) секретарь СРО ЕР, первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий проведет прием граждан.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Первый вопрос повестки – «О проблемах нормативно-правового регулирования платы за отопление на основании показаний индивидуальных приборов учета тепла».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты рассмотрят вопросы формирования бюджета по профильным статьям, а также внесение изменений в устав города.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности при эксплуатации газового оборудования. Госинспектор Екатеринбурга по пожарному надзору Дмитрий Недорезов, начальник центральной аварийно-диспетчерской службы АО «Екатеринбурггаз» Иван Саенко, адвокат, партнер АБ «Пучков и Партнеры» Константин Фарберов и директор Екатеринбургского филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» Иван Косьмин представят результаты проверок газового оборудования, расскажут о причинах неисправности, дадут рекомендации по правилам эксплуатации, страховым случаям и алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты рассмотрят вопросы формирования бюджета по профильным статьям, а также обсудят исполнение плана по созданию в городе доступной среды для инвалидов.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты рассмотрят вопросы формирования бюджета по профильным статьям.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание общественной палаты города. В повестке вопросы: о создании условий для обучения детей дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; о реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника»; о развитии форм обратной связи с населением на официальном сайте администрации города.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов подведет итоги муниципальных конкурсов «Витрина-2017» и «Фасад-2017».

В 15:00 в школе № 68 Екатеринбурга (ул. Кировградская, 40а) футболисты «Урала» Ярослав Годзюр и Алексей Евсеев примут участие в ежегодной акции «Видимость на 5». Волонтеры будут раздавать учащимся школы светоотражающие браслеты с хэштегом акции #видимостьна5 и рассказывать о том, как светоотражатели помогают быть видимыми на дорогах с наступлением темноты.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится праздничное мероприятие, посвященное 25-летию областного конкурса «Семья года», приуроченное к празднованию Дня матери. Участие в мероприятии примут более 600 человек. В 14:15 начнут свою работу интерактивные зоны в фойе.

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

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