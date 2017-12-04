4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

04.12.2017, понедельник

В 09:15 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится внеочередное заседание комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. На повестке заседания – изменения в программу управления государственной собственностью на 2017 и 2018 годы.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, зал № 6А) начнется процесс по делу ОПС, специализировавшегося на наркоторговле. На скамье подсудимых 17 человек. Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 10:00 в Екатеринбурге (отель Hyatt Reggency Yekaterinburg, ул. Ельцина, 8, большой зал) состоится открытие полуфинала и очный этап конкурса «Лидеры России». В мероприятии примут участие депутат Государственной думы РФ Павел Крашенинников, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Запланировано участие полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова и учредителя Центра промышленного дизайна и инноваций «Астраросса дизайн» Владимира Пирожкова. На 09:45 организаторами запланирован пресс-подход.

С 10:30 до 13:00 пресс-служба администрации Екатеринбурга проведет пресс-тур в поселок Северка, где расположен карьер, на котором идет заготовка льда для строительства ледового городка на площади 1905 года (сбор у здания администрации города, пр. Ленина, 24а).

В 13:00 в отеле Angelo by Vienna House Ekaterinburg (ул. Бахчиванджи, 55а, 2 этаж, зал «Топаз») состоится пресс-­конференция руководителей управляющей компании «Аэропорты регионов» и международного аэропорта Кольцово, посвященная итогам работы в 2017 году и планам развития аэропорта и холдинга. Спикеры: Евгений Чудновский, генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов»; Алексей Пискунов, исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово».

В 20:00 в Железнодорожном районе (ул. Мельковская, 2б) начнется турнир по хоккею «Выходи во двор». В первом матче сразятся команды «Форвард» (Железнодорожный район) и «Уралмаш» (район Уралмаш). Команда «Форвард» выйдет на лед во главе с ее капитаном, региональным координатором партпроекта «Народный контроль» Дмитрием Чукреевым. Вброс шайбы проведет призер Олимпийских игр Иван Алыпов. Болельщиков ждет горячий чай, плов и развлекательная программа.

Екатеринбург. Другие новости 03.12.17

В Свердловском «Яблоке» выбрали руководителя и обсудили соперника Явлинского на президентских выборах. / В центре Екатеринбурга развернули плакаты противники прививок, манту и СНИЛС. / В дома Пионерского микрорайона вернули отопление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»