5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

05.12.2017, вторник

В 09:30 в Арамили (ул. Первого Мая, 60, СОШ № 1) активисты партпроекта «Безопасные дороги» совместно с региональным Управлением автомобильных дорог и областным ГИБДД проведут рейд. Специалисты проверят состояние пешеходных переходов на соответствие ГОСТу.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание, последнее в осенней сессии. В повестке 40 вопросов, в том числе второе и третье чтения областного бюджета.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В повестке – первое рассмотрение бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В 10:00 в ТЦ «Сималенд» (Екатеринбург, ул. Черняховского, 86) пройдет круглый стол, участники которого обсудят вопросы, касающиеся сувенирной продукции. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов.

В 11:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур в пункт кратковременного содержания животных «Друг к Новому году» (ул. Посадская, 3, въезд с ул. Гурзуфской). Спикеры – председатель комитета администрации города по экологии и природопользованию Егор Свалов и руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

В 11:00 в отеле «Московская горка» (Екатеринбург, ул. Московская, 131, конференц-зал) состоится пресс-конференция «Итоги рынка недвижимости Екатеринбурга 2017 года. Тенденции и перспективы на 2018 год». Модератор – Рустем Галеев, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости. К участию приглашены: Ирина Зырянова, президент Уральской палаты недвижимости; Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Алексей Белышев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования; Татьяна Деменок, президент Российской гильдии риэлторов; Владимир Ярков, президент Нотариальной палаты Свердловской области; Евгений Болотин, заместитель председателя уральского банковского союза. Здесь же в 13:00 УПН подведет итоги конкурса для СМИ «Профессиональное признание».

В 12:00 в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 128) пройдет II областной фестиваль кулинарного мастерства среди учащихся 7-11 классов школ Свердловской области. Тема фестиваля «Уральские сказы», его участники продемонстрируют мастерство в номинациях «Лучшие фуршетные закуски», «Лучший десерт», «Лучшая композиция из пищевых продуктов», «Лучший торт». В качестве почетных гостей в фестивале примут участие президент национальной Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев, заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Светлана Островская, председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышова.

В 13:00 в «Атриум-палас-отеле» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, конференц-зал «Ассамблея») в рамках федерального проекта «В фокусе внимания: вирусные гепатиты» и научно-практической конференции «Инновации в диагностике и лечении инфекционных болезней. Бремя социально-значимых заболеваний» состоится брифинг Ирины Шестаковой – главного специалиста Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям. Участники конференции рассмотрят актуальные вопросы: стратегия борьбы с вирусными гепатитами в мире, современные подходы к лечению заболевания.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев проведет торжественный прием в честь Дня волонтеров.

В технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) губернатор Евгений Куйвашев проведет рабочую встречу с руководителями фонда «Сколково» и промышленных предприятий региона, посвященную взаимодействию фонда с индустриальными компаниями. Планируется, что между фондом «Сколково» и «Университетским» будет подписано соглашение о создании на базе технопарка регионального оператора «Сколково» на территории Свердловской области. Во встрече, как ожидается, примут участие вице-президент фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, директор по партнерам фонда «Сколково» Константин Гибало, глава минпромнауки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, гендиректор технопарка «Университетский» Денис Скоморохов, представители порядка 50 крупных предприятий области: «НПО автоматики», МЗиК, Уральский турбинный завод, «ВСМПО-Ависма», УЗГА и других. Автобус для представителей СМИ отправляется от резиденции губернатора (ул. Горького, 21-23) в 14:00.

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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