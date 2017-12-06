6 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

06.12.2017, среда

В 10:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) состоится конференция «Социальные инновации: концепции, моделирование будущего, интеграция решений Первого всемирного конгресса людей с ОВЗ». Цель конференции – создание инклюзивных региональных и городских сервисов на основе решений конгресса и конвенции ООН для поддержки заявки проведения «Экспо-2025» в России. В 14:00 на мероприятии выступит и.о. министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев. Он расскажет собравшимся о заявке региона на проведение выставки на Урале и примет участие в обсуждении вопросов, связанных с международным мероприятием и развитием инклюзивных региональных и городских сервисов.

С 10:00 до 14:00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) пройдет I межрегиональная научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы», в которой примут участие известные религиозные деятели, теологи, политики, ученые из Москвы, Казани, Уфы, Челябинска, Тюмени и других городов России. Почетными гостями конференции станут председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей, секретарь научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Павел Мареев, известные исламоведы Айслу Юнусова и Александр Ярков, муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев и другие эксперты.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Максим Афанасьев проведет совещание с владельцами хостелов и гостиниц. Будут обсуждаться вопросы подготовки мест размещения к Чемпионату мира по футболу – 2018, развития сети хостелов в Екатеринбурге, изменений в законодательстве и классификация малых средств размещения.

В 11:40 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, зал № 1А) в закрытом режиме состоится рассмотрение частной жалобы на определение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга на приостановление производства по делу о расторжении с Юлией Савиновских договора о приемной семье. Судья: Беляева Мария Николаевна. В 15:40 в открытом режиме начнется рассмотрение апелляционной жалобы Юлии Савиновских на решение Орджоникидзевского районного суда о отказе в признании незаконным приказ Управления по социальной политике Орджоникидзевского района Екатеринбурга об освобождении Савиновских от обязанностей опекуна.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция основателя Монархической партии России Антона Бакова, посвященная возрождению государственного статуса императорской династии Романовых. По словам спикера, новая Романовская империя разместится на искусственных островах площадью 10 квадратных километров в территориальных водах африканской Республики Гамбия, первого государства, официально признавшего Романовскую империю и установившего с ней дипломатические отношения. На пресс-конференции будет обнародован подписанный 1 декабря в Банжуле меморандум о дружбе и сотрудничестве между Республикой Гамбия и Романовской империей.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная VII выставке-продаже живописи, графики, скульптуры и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт Екатеринбург». Директор выставочного общества «Уральские выставки» Андрей Щенников, художник из Казани, участник выставки «Арт Екатеринбург» Рустем Хузин, член Союза художников России, художник из Екатеринбурга Алексей Ефремов, учредитель «Школы портрета «Мовляна», художник-портретист Анатолий Мовлян и учредитель PSGallery (Санкт-Петербург) Сергей Робачевский расскажут об открытии и программе выставки, сообщат о проведении регионального конкурса Master, поделятся информацией об уникальных проектах – цикле работ о Екатеринбурге, стенде Бато Дугаржапова (импрессиониста, который расписывал купол Храма Христа Спасителя) и об экспозиции Дали «Божественная комедия», состоящей из 100 подлинников. Подлинники Бато и Дали будут представлены на пресс-конференции.

С 14:00 до 16.00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 301, зал заседаний) пройдут общественные «Новые правила применения контрольно-кассовой техники: проблемы, нестыковки, риски (54-ФЗ «Внедрение онлайн-касс»)». Участники: Владимир Винницкий, заместитель председателя ОПСО, член Общественной палаты Российской Федерации; Ирина Мамина, председатель комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП; Виктор Бачурин, заместитель начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области и др.

В 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. Почетными гостями парка в этот день станут герои России, которые в формате пресс-конференции ответят на вопросы журналистов и посетителей учреждения культуры. В числе приглашенных – подполковник Вооруженных сил РФ, участник первой и второй чеченских войн Сергей Воронин; полковник внутренних войск МВД России, участник первой и второй чеченских войн Серик Султангабиев; российский офицер, танкист, участник боевых действий на территории Чеченской Республики Олег Касков; cтарший сержант Вооруженных сил РФ в запасе, участник вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году Сергей Мыльников; майор милиции, участник афганской, первой и второй чеченских войн Сергей Зяблов и полковник военно-воздушных сил Российской Федерации, участник афганской войны, первой и второй чеченских войн Игорь Родобольский. Планируется, что в торжественных мероприятиях примут участие заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких и представители депутатского корпуса Свердловской области.

В 15:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 305) региональное отделение ДОСААФ Свердловской области проведет круглый стол «Проблемы подготовки специалистов-кинологов в Свердловской области», в рамках реализации постановления правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», на основании Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В 15:00 в помещении отряда «Каравелла» МБУ «Социум» (Екатеринбург, ул. Мира, 44) в рамках проекта «Наследники Победы» в преддверии Дня героев Отечества состоится встреча детей и молодежи с представителями ветеранского движения: Михаилом Числовым, Владимиром Эккельманом и Александром Ледневым.

В 16:00 в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (Малышева, 101, к. 366) состоится вручение сертификатов на приобретение высокотехнологичных инвалидных колясок ведущим свердловским спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Сертификаты будут вручены Антону Зяпаеву (ЗМС по стрельбе из лука, чемпион мира 2017 года), Андрею Смирнову (ЗМС по керлингу на колясках, чемпион мира, серебряный призёр Паралимпийских игр), Оксане Слесаренко (ЗМС по керлингу на колясках, серебряный призёр чемпионата мира и Паралимпийских игр), Елене Леонтьевой (мастер спорта России, чемпионка мира), Владимиру Топоркову (мастер спорта России, чемпион России, призёр международных соревнований).

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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