7 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

07.12.2017, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, холл 16 этажа) первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов вручит свидетельства о присвоении специального звания «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области». На торжественную церемонию приглашены 8 мастеров и хранителей, которым присвоено звание в 2017 году, а также 8 мастеров и хранителей, получивших признание в 2016 году.

В 09:30 в отеле «Анжело» (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) состоится торжественное открытие Второго съезда хирургов Уральского федерального округа. В форуме примут участие: главный хирург России академик РАН Амиран Ревишвили, президент Российского общества хирургов академик РАН Игорь Затевахин, академик РАН Сергей Багненко, президент Российского общества эндоскопической хирургии профессор Сергей Емельянов, ведущие хирурги Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, других регионов России и УрФО – всего более 400 человек. Основная тема форума – «Критические ситуации в работе хирурга общей практики». В рамках съезда под руководством главного хирурга страны академика А.Ш. Ревишвили пройдет заседание профильной комиссии министерства здравоохранения России. Врачей-практиков ознакомят с новой хирургической техникой: эндовидеохирургической стойкой 4К с сверхвысоким разрешением (в едином комплексе с оборудованием для наружной съемки трансляции в сеть Интернет). В российских клиниках такого оборудования пока нет. Планируется, что после представления новой аппаратуры на съезде, техника будет передана на апробирование в ОКБ №1.

В 09:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоится архиерейская Божественная литургия, приуроченная к дням празднования памяти святой Екатерины. Ожидается, что ее возглавит приглашенный на эти праздничные дни Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. По завершении праздничного богослужения, в 11:30, пройдет общегородской крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) проведет заседание правительства Свердловской области. Основной доклад повестки представит заместитель губернатора Павел Креков «О положении молодежи в Свердловской области». Содокладчиком по теме выступит глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Кабмин рассмотрит более 40 проектов постановлений в сфере финансов, образования, социальной политики, здравоохранения, АПК, культуры и других.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится расширенное заседание оргкомитета по строительству главного ледового городка на площади 1905 года. В 14:30 в зале № 302 состоится заседание оргкомитета по оформлению городка.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности при перевозке детей. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Дмитрий Панфилов, начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Римма Бобина, адвокат, партнер адвокатского бюро «Пучков и партнеры» Алексей Захаров в преддверии новогодних каникул расскажут о мерах повышения безопасности при перевозках детей, о правилах и требованиях, предъявляемых к частному извозчику и оснащению транспортных средств, сообщат статистику нарушений ПДД.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Чемпионату мира по каратэ, который пройдет в Екатеринбурге 9-10 декабря. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, генеральный секретарь Всемирного союза киокусинкай (KWU) Сергей Суворов, президент Международной организации киокусин – кан каратэ Хацуо Рояма, президент Всемирной федерации киокусин Антонио Пинеро и генеральный секретарь Всемирной федерации киокусин Анджей Древняк расскажут о географии и количестве участников чемпионата, обсудят шансы сборной России на победу.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж) в преддверии Дня героев Отечества состоится открытие выставки, посвященной героям России. Инициаторами размещения экспозиции выступили депутаты думы Виктор Тестов и Александр Мяконьких. В рамках выставки рассказаны истории 51 героя России, живших или проживающих на территории Уральского федерального округа. На открытии будут присутствовать герои России, приглашенные на торжественный прием, посвященный Дню героев Отечества, который пройдет в этот же день, в 14:00 в администрации города Екатеринбурга, к. 501.

В 14:00 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга инспекторы МЧС вместе со специалистами «Екатеринбурггаза» проверят работоспособность газового оборудования, и еще раз обратят внимание потребителей на правила безопасного пользования приборами (сбор по адресу: ул. Таганская, 49, 1 подъезд).

В 14:00 в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в Свердловской области. Конкурс инициирован фондом «Талант и Успех» и Всероссийским образовательным центром «Сириус» (Сочи). К участию приглашены: министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Дворца молодёжи Константин Шевченко, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, первый проректор УрФУ Сергей Кортов, а также партнеры конкурса – представители промышленных предприятий и вузов. Участники расскажут об особенностях проведения конкурса в этом году, ответят на вопросы, которые касаются взаимодействия науки, образования и бизнеса, создания консорциума.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 459) состоится заседание комиссии общественной палаты, на которой будут обсуждаться вопросы: модернизация сети общественного транспорта; компенсация льгот транспортным предприятиям; план ремонта дорог в 2018 году.

В 15:00 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, лит. В) откроется выставка Ольги Абрамовой, которая впервые занялась живописью 65 лет.

В 16:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) пройдет торжественная церемония вручения наград по итогам городского конкурса «Лучший музейный проект 2017 года».

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

Скворцова «жестко разберется» с больницей, где умершего пациента «забыли» под лестницей. / Облсуд встал на сторону Савиновских: дело об отъеме детей из-за ампутированной груди будет рассмотрено повторно. / В Ревде вынесли приговор автоледи, по чьей вине в УАЗе психбольницы пострадали медики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»