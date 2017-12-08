8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

08.12.2017, пятница

В 10:00 в ГУФСИН по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Репина, 4а) будут чествовать первую вице-мисс УИС – старшего лейтенанта внутренней службы ИК № 6 Нижнего Тагила Ольгу Финодееву, которая расскажет, как проходил федеральный конкурс.

В 11:00 в Свердловской музкомедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) состоится предпремьерный пресс-показ рок-оперы «Орфей и Эвридика» (2 часа). Сразу после пресс-показа будет возможность пообщаться с авторами – композитором Александром Журбиным и драматургом Юрием Димитриным, задать вопросы и получить комментарии режиссёра-постановщика спектакля Кирилла Стрежнева и постановочной группы спектакля.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная подготовке новогодней программы в Екатеринбурге и Ханты-Мансийске (в столице Югры пройдет Всероссийский съезд Снегурочек и Дедов Морозов). Участники расскажут о развлекательной и конкурсной программах новогодних мероприятий, о межрегиональном сотрудничестве, сообщат о Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек, флешмобе новогодних персонажей и состязании на звание лучшего волшебника – Деда Мороза, а также раскроют новогодние лайфхаки, дадут рекомендации, где весело встретить праздник и как поздравить близких в новогоднюю ночь. В Екатеринбурге участие в пресс-конференции примут директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор «Парка сказов» Алиса Ларионова, генеральный директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов, руководитель департамента продуктов макрорегиона «Урал» Tele2 Юрий Смирных и Урал Мороз. Из Ханты-Мансийска выйдут на связь начальник управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Савватеев, директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по развитию туризма и внешних связей», Ханты-Мансийск, руководитель проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-2018» Анна Линкер, директор ООО «Туристическое агентство «Югра-Трэвел» Татьяна Титова, югорский Дед Мороз и символ проекта – ростовая кукла оленя.

В 12:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится презентация выставочного проекта «Главный проспект – forever!», посвященного 295-летию Екатеринбурга. Посетители увидят жизнь города на главной улице: в экспозицию вошли редкие артефакты, фотографии, живопись и графика Алексея Ефремова и Сергея Кияницы. Всего – более 500 экспонатов. Планируется, что участие в мероприятии примет участие первый заместитель администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

В 15:30 в конференц-зале отеля Novotel в Екатеринбурге (ул. Энгельса, 7, 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию туриндустрии. Эксперты туротрасли оценили, как изменились предпочтения российских туристов в 2017 году: многие ли ездят за границу? В каких случаях россияне планируют путешествия самостоятельно? Прогнозируется ли рост спроса путешествий по России в 2018 году в связи с чемпионатом мира по футболу и 100-летием расстрела Царской семьи? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Барзыкин, первый вице-президент Российского союза туриндустрии; Дмитрий Бугров, президент Уральской ассоциации туризма; Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии; Максим Пузанков, президент группы компаний «Виста».

В 16:00 Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) будет оглашен приговор по уголовному делу жительницы поселка Малышева Елены Кордюковой, которая отравила своих детей крысиным ядом.

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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