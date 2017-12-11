11 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

11.12.2017, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная совместным проектам сотрудничества УрО РАН и КНР в сфере науки. Консул по науке и технике генерального консульства Китайской народной республики в Екатеринбурге Чжао Сяодун и председатель Уральского отделения Российской академии наук, академик РАН Валерий Чарушин обозначат итоги работы в этом году, расскажут о визитах делегаций ученых, о фундаментальных и прикладных исследованиях в сфере науки, о научно-техническом сотрудничестве между Уральским отделением РАН и Академией наук провинции Хэйлунцзян, а также сообщат о наиболее приоритетных направлениях сотрудничества в 2018 году.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание Совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области. Участники совещания обсудят промежуточные результаты реализации приоритетных проектов и задачи на 2018 год в рамках отдельных направлений развития экономики Свердловской области, в том числе в сфере поддержки предпринимательства, повышения уровня самообеспечения сельхозпродукцией, формирования комфортной городской среды, а также в сфере здравоохранения. Автобус для СМИ отправится в 10:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж, зал заседаний) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Депутаты рассмотрят изменения в Избирательный кодекс Свердловской области и в закон о референдумах.

В 15:00 в колледже им. Ползунова (Екатеринбург, пр. Ленина, 28) пройдут общественные слушания по проекту деловой застройки ул. Октябрьской Революции «Медная гора», сейчас в этом месте расположены исторические здания постройки XVIII-XIX веков и сад Музея истории плодового садоводства Среднего Урала.

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