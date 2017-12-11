Дополнение к анонсам

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Понедельник, 11 декабря 2017, 08:51 мск

Екатеринбург

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В 14:00 в пресс-центре Дома журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция прокуратуры Свердловской области, посвященная подведению предварительных итогов надзорной деятельности прокуратуры региона за 2017 год по борьбе с коррупцией, а также награждение победителей конкурса на лучшие журналистские материалы «Перо против коррупции». В мероприятии примут участие прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции Владимир Курочкин.

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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