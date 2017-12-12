12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

12.12.2017, вторник

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) начнутся прения сторон по делу Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве судебного пристава. Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 10:00 в отеле Angelo (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) состоится рождественский саммит Гильдии девелоперов. В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков и заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. В повестке вопрос «О проекте положения о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области» и другие.

В 11:20 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция кандидата в президенты России от партии «Яблоко» Григория Явлинского. Григорий Явлинский будет выдвинут партией «Яблоко» кандидатом в президенты: с какой программой он идет на выборы? Какая ставка сделана на Екатеринбург в этой избирательной кампании? Почему для встречи с уральскими избирателями выбран День конституции? В Екатеринбурге Григорий Явлинский также встретится с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом; с 16:30 до 18:30 в отеле «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40) потенциальный кандидат в президенты и лидер партии «Яблоко» проведет круглый стол «Новая бюджетная политика и Конституция Российской Федерации». В 19:00 там же начнется встреча с членами и сторонниками партии в формате вопросов-ответов, пожеланий.

В 13:00 в пресс-центре Главного управления МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) состоится пресс-конференция начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенанта Сергея Диденко, который прибыл на Урал с однодневным визитом. Тема пресс-конференции – «Безопасность жизнедеятельности населения в Уральском федеральном округе: итоги года и задачи на 2018 г.». В рабочем плане визита также представление руководителя Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, встреча с личным составом подразделений МЧС России, дислоцированных в регионе, обсуждение приоритетных направлений развития системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от различных видов рисков.

В 13:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Депутаты рассмотрят вопрос о планировке участков, на которых предполагается разместить объекты в границах двух и более муниципальных образований.

В 14:30 в лицее № 109 Екатеринбурга (ул. Волгоградская, 37б) состоится XII молодежный форум «Молодежь Екатеринбурга – за здоровое будущее». В мероприятии примут участие педагоги общеобразовательных организаций, учащиеся, занимающиеся волонтерской деятельностью.

В 19:00 в Екатеринбурге в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится вручение премии «Волонтер года». Участвует заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

В 19:00 в Первоуральске во дворе дома на улице Пролетарской, 78 (район Птицефабрика) активисты «Молодежки ОНФ» примут участие во всероссийском флешмобе «Это мой дом», посвященном Дню Конституции РФ. Жители дома одновременно выключат/включат свет в квартирах таким образом, чтобы из светящихся окон сложилось слово «Россия». В рамках мероприятия также планируется: выступление хора; праздничный фейерверк; подарки от ОНФ участникам акции.

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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