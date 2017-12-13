13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

13.12.2017, среда

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится пресс-конференция «Изменения в правила приема детей в первые классы». В пресс-конференции примут участие: начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева; прокурор Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана Кузнецова; заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Владимир Казанцев; директор школы № 18 Екатерина Пономарева.

В 10:30 в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга (ул. Пехотинцев, 23) начнется процесс по делу тренера клуба единоборств «Хабр» Никиты Мальцева и оперуполномоченного отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Сергея Кондрашина. Подсудимые обвиняются по ч. 3 с. 30 , ч.4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», ч. 1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 290 УК РФ «Покушение на получение взятки должностным лицом в значительном размере». Судебное заседание будет открытым.

В 11:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) состоится заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО. Заседание пройдет под председательством полпреда Игоря Холманских. В повестке два вопроса: об итогах законотворческой деятельности в 2 017 году и состоянии работы по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным; об особенностях принятия социально значимых законодательных норм, имеющих повышенный общественный резонанс.

В 11:30 в Полевском активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверят качество питьевой воды (сбор у здания городской администрации, ул. Свердлова, 19). Мероприятия пройдут в рамках акции «Вода и здоровье», предложенной лидерами экологического движения России.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание комиссии по городской топонимике. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная поступлению в массовое обращение на Урале новых банкнот. На Урал поступили банкноты номиналом 2000 рублей: попадут ли купюры в свободное обращение до конца года? Готовы ли банки и платежные сервисы к работе с новыми деньгами? Когда ожидать поступление в обращение купюр номиналом 200 рублей? На эти и другие вопросы ответят: Максим Артемьев, начальник управления наличного денежного обращения Уральского Главного управления Банка России; Наталья Завьялова, сотрудник Уральского Главного управления Банка России.

В 14:00 активисты партпроекта «Безопасные дороги» проведут рейд по обращениям граждан – проверят состояние покрытия автодороги и пешеходного перехода по пути в школу в поселке Палкино (ул. Береговая, 16а).

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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