14 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

14.12.2017, четверг

С 09:30 до 18:00 в Екатеринбурге в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3а) FIFA и АНО «Оргкомитет «Россия-2018» совместно со Всемирной организацией здравоохранения проведут конференцию «Реализация планов по популяризации здорового образа жизни и обеспечению среды, свободной от табачного дыма в рамках организации и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России». Участники конференции обсудят текущие проекты столицы Урала и планы на 2018 г. в области популяризации здорового образа жизни, планы совместных действий ВОЗ и оргкомитета «Россия-2018» в области популяризации здорового образа жизни, обменяются опытом между городами-организаторами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в области популяризации здорового образа жизни и создания среды, свободной от табачного дыма. Модератор конференции – Милана Верхунова, директор департамента устойчивого развития АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Специальные гости конференции – д-р Joao Breda, глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, Олег Салагай – директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ. Участие в конференции примет заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

С 09:30 до 11:00 состоится объезд Чкаловского и Ленинского районов Екатеринбурга, который проведет заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Комиссия проверит организацию и качество уборки территории районов, а на одной из остановок по ходу следования специалисты прокомментируют зимний регламент работ и ответят на вопросы журналистов (сбор в фойе администрации города, пр. Ленина, 24а, в 09:25)..

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Ключевым вопросом повестки станет содержание автомобильных дорог на территории региона и обеспечение безопасного и бесперебойного движения по ним в зимний период 2017-2018. С докладами выступят министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, начальник Уралуправтодора Алексей Борисов, начальник управления ГИБДД России по Свердловской области Юрий Демин. Также члены правительства рассмотрят около 30 проектов постановлений. После окончания заседания в 11:00 в пресс-холле на втором этаже Дома правительства состоится брифинг министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова.

В 10:00 в облизбиркоме (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) будет подписано соглашение о взаимодействии между Избирательной комиссией и МФЦ Свердловской области, касающееся голосования граждан не по месту регистрации. Кто, как и когда может подать заявление о голосовании по месту нахождения? В чем отличие этой системы от действовавших ранее «открепительных удостоверений»? Справятся ли многофункциональные центры с нагрузкой? Как будет контролироваться процесс перемещения избирателей и достаточна ли защита от двойного голосования? На эти и другие вопросы во время пресс-подхода ответят председатель облизбиркома Валерий Чайников и директор областного МФЦ Наталья Змеева.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. В проекте повестки – внесение изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В 11:00 часов в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция, посвященная итогам работы службы занятости населения Свердловской области в 2017 году и перспективам 2018 года, реализации целевых программ в области содействия занятости, межведомственного взаимодействия. В пресс-конференции примут участие заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, начальник отдела организации трудоустройства департамента Елена Остудина, заместитель директора Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Светлана Промышленникова.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция»Когда и где безопасно выходить на лед?». Врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных и главный синоптик ФГБУ Свердловский ЦГМС-Р Галина Шепоренко сообщат о погодных условиях в регионе и о ситуации с формированием ледостава на водных объектах, предоставят статистическую информацию по чрезвычайным ситуациям на льду в 2017 году, а так же озвучат меры профилактики и обеспечения безопасности. После пресс-конференции пройдет профилактический рейд с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам на озере Шарташ. Специалисты МЧС напомнят любителям зимней ловли о правилах безопасности и необходимости иметь при себе средства спасения (сбор в 13:00 на спасательной станции).

В 11:00 начнется пресс-тур в Кировградскую воспитательную колонию, где содержатся более ста несовершеннолетних воспитанников, отбывающих наказание либо находящихся под следствием.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. На повестке дня – уточнение границ Верхотурского ГО.

В 12:00 сотрудники МЧС проверят соблюдение мер безопасности и правильность установки ёлки в Объединённом музее писателей Урала (Екатеринбург, Камерный театр, ул. Пролетарская, 18). Особое внимание специалисты МЧС уделят соответствию путей эвакуации, наличию первичных средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты и готовность персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В 13:20 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, служебный вход) состоится открытая репетиция первой премьеры сезона – балета «Пахита». На вопросы журналистов ответит хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) пройдет заседание координационного совета по промышленной политике. Его проведут заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов и первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) пройдет торжественный прием, посвященный 10-летию Общественной палаты Екатеринбурга.

В 14:00 во Дворце культуры АО «ПНТЗ» (Первоуральск, ул. Ватутина, 45а) состоится открытие XV юбилейного благотворительного театрального фестиваля «Снежность». Планируется, что в мероприятии примет первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров. В день открытия фестиваля детская школа мюзикла, созданная по инициативе попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки и акционеров группы ЧТПЗ, представит премьерный спектакль «Посмотри, как я летаю!». Зрителями спектакля традиционно станут школьники, воспитанники детских домов и интернатов Первоуральска и Свердловской области.

В 15:00 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 101, 3 этаж, зал заседаний Общественной палаты Свердловской области № 301) состоится заседание Общественного совета при департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В рамках встречи участники совещания подведут итоги работы ведомства за 2017 год и обсудят планы его деятельности на предстоящий период. С основным докладом перед членами совета выступит директор департамента Алексей Россолов.

В 16:00 сотрудники МЧС для студентов Уральской Государственной юридической академии проведут занятие, где расскажут и покажут, как нужно производить запуск различных видов фейерверка, как правильно выбрать пиротехнику (Екатеринбург, ул. Колмогорова, 52, у общежития, сбор на поле.

В 17:00 заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов проведет объезд Ленинского района Екатеринбурга по новогоднему оформлению.

В 18:30 в Екатеринбурге в БЦ «Высоцкий» (ул. Малышева, 51, 21 этаж) пройдут публичные дебаты «Экспо-2025: зачем?». Выступят две стороны – за и против проведения «Экспо» в России. Ожидается более 200 гостей, среди которых бизнесмены, политики, актеры, общественники и др.

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

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