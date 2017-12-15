15 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

15.12.2017, пятница

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Невьянский городской округ. Глава региона посетит ряд объектов, в том числе общеобразовательную школу №1, где недавно была построена спортивная площадка, и Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых, где по поручению губернатора были открыты специализированные кабинеты «Уральской инженерной школы». Автобус для СМИ отправляется в 8:15 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

В 10:00 в Богдановиче (ул. Советская, 3) состоится второй этап конкурса по избранию кандидатов на пост главы города. Кандидаты должны будут представить конкурсной комиссии свои программы по развитию муниципалитета.

В 10:00 в ЛПУ детской городской поликлиники № 13 Екатеринбурга (ул. Ткачей, 16) пройдет пресс-брифинг «Актуальные проблемы наблюдения недоношенных детей в амбулаторно-поликлинической сети». Эксперты расскажут о наиболее важных проблемах, связанных с недоношенностью, в том числе о катамнезе, единственном в России, который успешно ведут специалисты уже более 3 лет. В мероприятии примут участие: Елена Савельева, главный педиатр Екатеринбурга; Алексей Сулимов, главный невролог Екатеринбурга; Елена Танкова, заведующая консультативно-педиатрическим отделением поликлиники № 13; Валентина Липина, детский аллерголог, иммунолог высшей категории; Юлия Ермолаева, координатор программ благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с качеством питьевой воды и итогам акции «Вода и здоровье». СРО «Единой России», первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий, региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Полыганов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Сергей Кузьмин подведут итоги акции, расскажут о результатах мониторинга качества питьевой воды в десяти городах Свердловской области – Кировграде, Первоуральске, Таборах, Тавде, Верхней Пышме, Сухом Логу, Камышлове, Березовском, Ивделе и Полевском, сообщат о мерах по улучшению качества подачи питьевой воды, повышению качества управления водными объектами, выявлению нарушений функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, зал под куполом) состоится торжественное мероприятие, посвященное 15-летию консультативного совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области и 5-летию ассоциации национально-культурных объединений региона. Участие в мероприятии примут руководители и члены национальных организаций Свердловской области. В ходе торжественной встречи будут представлены промежуточные итоги работы исполнительных органов государственной власти в соответствии с решениями консультативного совета, а также состоится награждения представителей национально-культурных объединений и концерт национальных коллективов.

В 11:00 в поселке Горный Каменского района (ул. Нагорная, 10) в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства состоится запуск в эксплуатацию точки доступа в интернет. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Алексей Рукавишников, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Павлов проверят работу оборудования и оценят качество интернет-связи.

В 14:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18б) состоится открытие новой экспозиции «Музей камня». На выставке представлены редкие образцы минералов и резные изделия из камня. Посетители смогут увидеть как кристаллические минералы, так и полированные образцы. Представленные экспонаты имеют высокую научную и художественную ценность. Участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В 16:00 часов в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится встреча, предваряющая старт конкурса картин уральских художников, посвященного 300-летию Екатеринбурга. Во встрече принимают участие: глава города Евгений Ройзман, председатель правления Свердловского отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов; начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская.

В 16:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) будут подведены итоги конкурса журналистских работ «Любимый город». В мероприятии примет участие первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.

В 17:30 в Уральском государственном медицинском университете (Екатеринбург, ул. Ключевская, 17, актовый зал учебного корпуса №3) состоится праздник белого халата. В его рамках традиционно будут соревноваться команды всех факультетов университета: лечебно-профилактического, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического, фармацевтического и психолого-социального (клинические психологи). В этом году первокурсники готовятся представить свой факультет по теме «Экология сквозь призму анимации».

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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