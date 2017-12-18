18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

18.12.2017, понедельник

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) в рамках рассмотрения апелляции с последним словом выступит экс-заместитель главы Белоярского ГО Сергей Прохоренко, осужденный по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) прозвучат реплики сторон по делу бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого по делу об убийстве пристава. Кроме того, подсудимый выступит с последним словом.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту предвыборной президентской кампании. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников назовет сроки и основные этапы президентской кампании, расскажет о правилах и особенностях ее проведения.

С 11:30 до 13:30 в Екатеринбурге в Центре международной торговли (ул. Куйбышева, 44д, конгресс-центр) в рамках визита уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова состоится открытая встреча с екатеринбургским предпринимательским сообществом под модераторством предпринимателя Дмитрия Потапенко. На протяжении двух часов бизнес-омбудсмен будет отвечать на вопросы граждан о сути своей программы «Стратегия роста», возможности ее реализации применительно к Свердловской области и других злободневных вопросах экономики и политики в России. После окончания встречи, с 13:30 до 14:00, в малом конференц-зале ЦМТЕ пройдет пресс-конференция Бориса Титова.

В 13:00 в центре тенниса «Урал» (Екатеринбург, ул. Соболева, 5) состоится открытие XI Всероссийского турнира по теннису «Кубок Ельцина». Ожидается, что в торжественной церемонии примет участие министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 14:00 в екатеринбургской гимназии № 9 (пр. Ленина, 33) начнется пресс-тур «Ресурсные образовательные центры Екатеринбурга: опыт и перспективы». Основной спикер пресс-тура – директор гимназии № 9 Лариса Кулькова. С журналистами также готовы общаться педагог младших классов школ-партнеров гимназии, психологи, работающие с детьми, и представители департамента образования администрации города. Спикеры прокомментируют изменения в правилах приема в первый класс.

В 14:30 в региональном исполкоме «Единой России» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) пройдет встреча руководства регионального отделения партии с делегатами XVII Съезда. В мероприятии примут участие секретарь Свердловского регионального отделения, первый заместитель Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, руководитель регионального исполкома Александр Косинцев.

В 15:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, конференц-зал) Общественная палата Свердловской области организует форум «Общественный контроль», на котором представит проекты по организации общественного контроля на выборах президента Российской Федерации.

В 17:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26, зале почетных граждан) откроется выставка «Новогодние истории», посвященная празднованию Нового года в России и СССР.

В 18:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Ялта – Владивосток, посвященная подведению итогов работы международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». Об итогах деятельности программы, отборе волонтеров, результатах их экспедиций и интересе иностранных школьников к русской культуре и языку расскажут ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, генеральный директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак, методист проекта, ведущий научный сотрудник института русского языка им. А. С. Пушкина Александра Ольховская и студенты-волонтеры, участники экспедиции. В пресс-конференции в Екатеринбурге примет участие первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров. На связь из Ялты выйдет заместитель директора Всероссийского детского центра «Орленок» Людмила Спирина. На связь из Владивостока выйдет генеральный директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский.

Екатеринбург. Другие новости 17.12.17

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