Дополнение к анонсам

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам сессии Совета Федерации, определению сроков предвыборной кампании президента Российской Федерации, заявке Екатеринбурга на «Экспо-2025» и сенаторской деятельности Аркадия Чернецкого. Член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий подведет итоги года сенаторской деятельности, сообщит об общении в рамках правительственного часа с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым и его поддержке проекта «Экспо-2025», а также подведет итоги сессии Совета Федерации, в рамках которой были обозначены сроки предвыборной президентской кампании и объявлен её старт.

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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