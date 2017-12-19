19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

19.12.2017, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят внесение изменений в областной бюджет, Избирательный кодекс, в закон о референдуме и другие.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур в Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь (ул. Зеленая Роща, 1), где вышивают необычные подарки к празднику Рождества Христова.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция председателя судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда Сергея Жернова. Судебная реформа в 2018 году изменит работу городских и районных судов по всей России: зачем вводится обязательное участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел? Как суды в Свердловской области подготовились к нововведению? Что необходимо уметь и знать, чтобы стать присяжным заседателем? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур в ледовый городок на площади 1905 года (встреча у входа в городок с ул. Урицкого). В мероприятии примет участие руководитель компании-застройщика «Айс-проект».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Министерства экологии Свердловской области в рамках Года экологии в России. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель совета директоров ЗАО «Зелёная долина» Юлия Корнеева представят предварительные итоги года экологии и результаты реализации мер, направленных на обеспечение экологической безопасности в регионе.

В 11:00 в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства (ул. Малышева, 117) состоится встреча заместителя министра общего и профессионального образования свердловской области Юрия Зеленова с победителями и призерами III национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол в формате телемоста Екатеринбург – Челябинск, посвященный вопросам сбора, транспортировки, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрий Козловских, начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова, соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», председатель совета директоров ЗАО «Зеленая долина» Юлия Корнеева, заместитель генерального директора ООО «Уралсотплюс» Владимир Степанов, директор филиала в Екатеринбурге «Экостройресурс»Денис Стриганов, директор ООО «Уралтермопласт» Андрей Сазонов, генеральный директор ГК «Мегаполисресурс» (Челябинская область) Владимир Мацюк расскажут о рисках, которым подвержена природа Урала, обсудят пути решения проблемы накопленных твердых бытовых отходов, а также сообщат об участии перерабатывающих предприятий Свердловской и Челябинской областей в целевых программах. Из Челябинска на видеосвязь выйдет начальник управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской Области Яна Куприкова.

В 13:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание муниципальной общественной комиссии, которая рассмотрит предложения граждан о включении общественных территорий в муниципальную программу на 2018-2022 годы и утвердит перечень таких территорий. О программе в целом, выбранных объектах и перспективах их благоустройства расскажет начальник отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга – главный художник города Дмитрий Фогель.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Депутаты обсудят вопросы, касающиеся бюджета-2018 по профильным статьям.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты рассмотрят прокурорский протест на выдачу разрешения на производство работ, при которых было нарушено внешнее благоустройство городской среды; информацию по вопросу отсутствия освещения придомовых территорий многоквартирных жилых домов и другие вопросы.

В 17:00 в Екатеринбурге на площадке Victory Sport (ул. Республиканская, 1а) при поддержке партии «Единая Россия» состоится турнир по мини-футболу «Новогодний мяч» среди детей 6-9 лет. Планируется, что победителей поздравят секретарь СРО Виктор Шептий, руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Елена Чечунова, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, секретарь Чкаловского местного отделения партии Валерий Савельев.

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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