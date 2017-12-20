20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

20.12.2017, среда

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на Северную аэрационную станцию, где будет представлена новая технология – выработка топлива из сточных вод. На предприятии специалисты подробно расскажут о новой технологии и перспективах ее использования.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты обсудят вопросы формирования бюджета-2018 по профильным подразделам, создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и другие.

В 10:00 в здании правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж, зал заседаний) состоится IX экспертная конференция энергетиков Свердловской области и УрФО «Российская энергетика между Октябрьской и цифровой революциями. Какой должна быть энергетика Урала?».

В 10:00 в хирургическом корпусе ГКБ № 40 Екатеринбурга (ул. Волгоградская, 189) в рамках проекта «Живая хирургия» специалисты презентуют новую для России технологию хирургического лечения ожирения – мини-гастрошунтирование: будут прооперированы несколько пациентов, страдающих патологическим ожирением. Операция будет продемонстрирована по видеосвязи.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы заксобрания в 2017 году и планам на будущий год. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и руководители профильных комитетов Владимир Терешков, Вячеслав Погудин, Владимир Никитин и Валентин Лаппо озвучат итоги и планы работы, расскажут о самых знаковых событиях и принятых законах, а также ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная проблемам защиты прав граждан в Свердловской области. Свердловчане стали чаще жаловаться в областную общественную палату на попытки отъема жилья и натиск кредитно-финансовых организаций: в чью пользу завершились такие судебные дела в 2017 году? В каких случаях адвокатам, привлеченным палатой, удалось изменить сложившуюся судебную практику? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Винницкий, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области; Антон Мануйлов, заместитель председателя Координационного Совета молодых юристов при Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Свердловской области; Илья Раков, адвокат; Станислав Извеков, адвокат; Вера Пермякова, опекун девушки-инвалида Юлии Пупковой.

В 11:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького 4а, конференц-зал) состоится пресс-конференция организаторов проекта «Рождество в городе». В программе мероприятия: баттл Деда Мороза и Санта Клауса; встреча с продюсером проекта «Рождество в городе: европейские ёлки» Еленой Балаевой и подробности мероприятия; глинтвейн и рождественские пряники.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В числе прочих вопросов повестки (с 13:10 до 13:30) депутаты рассмотрят вопрос «О концепции оформления и размещения развлекательных, торговых, культурных и исторических объектов, а также малых архитектурных форм на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского» – с докладом выступит начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская.

В 12:00 в спортивном комплексе «Калининец» (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48) состоится пресс-конференция «Итоги работы строительного комплекса Екатеринбурга в 2017 году и планы на 2018 год». Заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев расскажет об итогах года в строительстве жилых и нежилых объектов, объемах бюджетного строительства, перспективах возведения знаковых для города объектов, ходе работ над важнейшими градостроительными проектами: стратегией пространственного развития, Генпланом 2035, паспортизацией фасадов и т.д.; президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок поделится информацией о состоянии рынка недвижимости в Екатеринбурге и даст прогноз по его развитию в 2018 году; координатор Национального объединения строителей России по УрФО, президент СРО «Ассоциация строителей Урала» Сергей Лекомцев обозначит текущие и перспективные тенденции в строительной сфере уральской столицы, факторы, влияющие на застройщиков и подрядчиков; в ходе пресс-конференции будут представлены планы по проведению Форума 100+ в 2018 году и даны комментарии по поводу возврата части градостроительных полномочий администрации Екатеринбурга в наступающем году.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная результатам мониторинга отзывов о качестве госуслуг в Свердловской области. Свердловская область вошла в число лидеров в России по качеству оказания госуслуг в многофункциональных центрах: какие оценки жители Свердловской области поставили чиновникам и органам власти в системе «Ваш контроль» в 2017 году? Как негативные отзывы влияют на качество и скорость оказания госуслуг? На эти и другие вопросы ответят: Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области; Наталья Змеева, директор Многофункционального центра Свердловской области.

В 13:30 в пресс-центре Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная вопросам национальной системы учительского роста. Заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки РФ Ирина Мануйлова, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов и ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова расскажут о национальной системе учительского роста, обсудят проблемы реализации технологии наставничества в школьно-университетском партнерстве и ресурсы профессионального роста педагога.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты обсудят вопросы формирования бюджета-2018 по профильным подразделам.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты обсудят вопросы формирования бюджета-2018 по профильным подразделам.

В 17:00 на Екатеринбургском жировом комбинате (ул. Титова, 27) пройдет предновогодний гастроквест по цехам завода и его территории. В мероприятии примет участие директор по маркетингу и коммерции b2C ОАО «Жировой комбинат» Екатерина Вольф. Сбор журналистов на парковке у ТЦ «Европа» в 16:20.

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

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