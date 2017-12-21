21 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

21.12.2017, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки заседания кабмина станет обеспечение комплексной безопасности организаций социального обслуживания для детей, инвалидов и престарелых граждан Свердловской области. С докладом по этому вопросу выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содокладчиками станут директор Серовского детского дома-школы Светлана Ахметзянова и директор Тавдинского психоневрологического интерната Алексей Холин. Кроме того, на заседании планируется рассмотреть 40 проектов постановлений правительства касающихся образования, промышленной политики, энергоэффективности, здравоохранения, АПК, культуры и других.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Депутаты обсудят вопросы формирования бюджета-2018 по профильным разделам.

В 10:00 в микрорайоне Академическом Екатеринбурга (ул. Вильгельма де Геннина, 38) состоится открытие нового трехэтажного детского сада № 43 на 250 мест. В церемонии открытия примет участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В 11:00 в пресс-центре Дома журналиста (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится Второй открытый форум прокуратуры Свердловской области. Он будет посвящен защите прав граждан на благоприятную окружающую среду. В форуме примут участие начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, начальник департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, руководитель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам проверок бизнеса в регионе. Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Иван Беляков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предоставят информацию по итогам проверок лиц, ведущих коммерческую деятельность, сообщат статистическую информацию по основным нарушениям, расскажут о последствиях надзорных каникул для представителей малого бизнеса, о льготах для предпринимателей и об изменениях инвестиционного климата.

В 11:00 на площадке УрФУ (Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 4) состоится демонстрация паровой турбины, которая обладает уникально малыми размерами и не имеет масляного хозяйства и редуктора. В числе участников церемонии: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, директор Уральского энергетического института УрФУ Сергей Сарапулов.

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с оформлениями ОСАГО и фальсификацией страховых полисов. Руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов и защитник прав автомобилистов Максим Едрышов расскажут о ситуации с оформлением автостраховок, о случаях фальсификации страховых полисов – подделке водяных знаков, создании сайтов-клонов, а также дадут рекомендации для автовладельцев, на что обращать внимание при оформлении страхового полиса.

В 13:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11) полпред Игорь Холманских проведет заседание Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера.

В 13:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, улица 8 Марта, 15) губернатор Евгений Куйвашев проведёт новогодний торжественный прием представителей общественности. Глава региона вручит знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма лучшим работникам различных отраслей и лидерам общественных организаций. Прием продолжится концертной программой, в которой примут участие артисты и солисты театра.

В 14:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная демонстрации роботов-победителей робототехнического чемпионата RoboCup Asia-Pacific 2017. Золотые медалисты чемпионата «Робокап» возвращаются домой в Екатеринбург: что умеют делать роботы, собранные уральскими школьниками? Чем они удивили мировых судей? На эти и другие вопросы ответят: Даниил Байдерин (13 лет), Вениамин Бобаков (14 лет), Александр Исаков (13 лет), победители чемпионата Азиатско-Тихоокеанского региона Super Regional RoboСup Asia-Pacific 2017, ученики студии «Техноталанты» Дома детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга – базовой площадки Дворца молодёжи; Леонид Байдерин, тренер команды, судья федерального уровня (опыт судейства мировых чемпионатов в Коста-Рике, Тайланде); Алина Шистерова, тренер команды, судья регионального уровня; Константин Шевченко, директор Дворца молодежи.

В 17:30 в Театре эстрады (Екатеринбург, улица 8 Марта, 15) состоится торжественный прием, посвящённый столетнему юбилею со дня создания органов ЗАГС в Свердловской области, а также 75 лет создания областного архива ЗАГСа. Ожидается, что участие в мероприятии примет губернатор Евгений Куйвашев.

В 18:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 7 этаж) состоится торжественное открытие представительства заявочного комитета «Экспо-2025» и официальный запуск открытого международного конкурса на разработку концепций губернатора Свердловской области. С приветственными словами выступят: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава заявочного комитета «Экспо-2025» Светлана Сагайдак, директор по общим вопросам компании УГМК Владимир Белоглазов.

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

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