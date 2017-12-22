22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

22.12.2017, пятница

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Верхнюю Пышму, где вместе с гендиректором УГМК-холдинга Андреем Козицыным посетит социально значимые объекты. Глава региона откроет новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кедровое. В программе визита также участие в церемонии ввода в работу нового оборудования на городских очистных сооружениях. После мероприятий запланирован пресс-подход. Автобус для журналистов отправляется от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 08:15.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на транспорте в регионе. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по УрФО Геннадий Пашков и заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Роман Кашин поделятся информацией о раскрытии преступлений в сфере грузовых перевозок, о выявлении фактов незаконного оборота наркотиков, расскажут об особенностях обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных и воздушных объектах – о профилактике железнодорожного травматизма и досмотре на воздушном транспорте.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Фонда с промышленными предприятиями и образовательными организациями. Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Елена Короткова, заместитель генерального директора по персоналу Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Сергей Свинин и директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская обсудят концепции взаимодействия промышленных предприятий и образовательных организаций в сопровождении талантливых детей в регионе, а также поделятся информацией о предстоящих в 2018 году образовательных сменах и о подготовке наставников для одаренных ребят. В рамках пресс-конференции будут подписаны Соглашения о сотрудничестве между Фондом поддержки талантливых детей и молодежи Уральский образовательный центр «Золотое сечение» и «МЗИК», инженерным центром «Униматик», ООО «Роботология», Уральским музыкальным колледжем, гимназией №5 Екатеринбурга.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится расширенное заседание оргкомитета по строительству ледового городка. Совещание проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаила Матвеева. Это будет финальное рабочее совещание с участием подрядной организации и всех служб, задействованных в подготовке главной праздничной новогодней площадки города и ее последующей эксплуатации. 27 декабря состоится приемка городка городскими властями.

В 14:30 в Свердловском областном центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б) состоится очередное заседание координационного совета по формированию здорового образа жизни. В заседании примет участие заместитель губернатора Свердловской области, глава координационного совета Павел Креков, а также представители министерств и ведомств области, федеральных служб и общественных организаций. В ходе заседания пройдет обсуждение региональной стратегии формирования здорового образа жизни, соблюдение федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», развитие волонтерского движения «Волонтеры – партнеры государства!». Для всех участников мероприятия будет организован мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

В 15:00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга (ул. Авиационная, 65а) состоится судебное заседание по иску координатора «Екатеринбургского движения против насилия» Вячеслава Башкова против бездействия прокуратуры Екатеринбурга, сотрудник которой заместитель прокурора города В.Ф. Курьякова оставила без движения заявление в отношении президента России Владимира Путина.

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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