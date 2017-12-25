25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

25.12.2017, понедельник

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная презентации результатов исследования причин грязи в Екатеринбурге. Уральские ученые завершили исследование причин грязи в Екатеринбурге: откуда на самом деле берется грязь на улицах города? Как администрация Екатеринбурга будет бороться с причинами? Можно ли решить проблему до весны? На эти и другие вопросы ответят: Егор Свалов, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга; Илья Ярмошенко, заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН; Андриан Селезнев, научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к новогодним каникулам в Свердловской области. Заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Станислав Шевелев, заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Матвей Демин, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД РФ полковник полиции Олег Тощев, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о мерах профилактики правонарушений, об обеспечении безопасности в общественных местах, дадут рекомендации об использовании пиротехники и режиме отдыха в период зимних каникул, а также сообщат, какие погодные условия ожидают жителей региона в ближайшие дни и новогоднюю ночь.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная итогам XVII съезда партии «Единая Россия», главной темой которого стали выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, заместитель секретаря, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова подведут итоги деятельности отделения в этом году, расскажут о планах реализации предвыборной программы и перспективах работы в 2018 году.

В 15:00 в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила (ул. Окунева, 40) будет оглашен приговор по делу хирурга, которого обвиняют в смерти хоккеиста клуба «Спутник» Сергея Симонова.

Екатеринбург. Другие новости 24.12.17

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