Дополнение к анонсам

В 12:00 инспекторы МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» Владимир Соловьев и Александр Ткаченко проведут рейд по объектам благоустройства, где чаще всего паркуются на газонах автомобилисты – нарушители правил благоустройства. Для инспекции выбран район Центрального стадиона, где проведены масштабные благоустроительные работы. Сбор у часовни на Репина, 6.

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