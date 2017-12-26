26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

26.12.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится последнее в этом году заседание Екатеринбургской городской думы. Депутатам предстоит принять бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 9а) начнется предварительное заседание по иску ООО «Гросс» (принадлежит Национальной сурьмяной компании) к администрации города Асбеста. ООО оспаривает правила землепользования и застройки, которые блокируют строительство завода по производству сурьмы. Заседание пройдет в закрытом от прессы режиме.

В 11:00 в Полевском состоится приемка Штангового гидротехнического сооружения. В приемке ГТС примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, руководство администрации Полевского. Автобус для СМИ отправится в 09:30 от здания администрации губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького 21/23).

В 12:00 в Екатеринбургском государственном цирке (ул. 8 Марта, 43) состоится традиционное новогоднее благотворительное представление. По приглашению депутатов законодательного собрания на новогодний праздник приедут воспитанники домов-интернатов, детских домов, домов ребенка, дети из малообеспеченных семей из всех избирательных округов Свердловской области.

В 12:00 в Верхней Пышме (ул. Красноармейская, 13а) пройдут общественные (публичные) слушания о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города, организованные Общественной палатой Свердловской области.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная интерактивной образовательной программе для школьников «Единая промышленная карта». Секретарь Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и автор, координатор регионального партийного проекта «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова представят интерактивный проект «Единая промышленная карта».

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы УФАС по соблюдению законодательства в сфере рекламы, госзакупок и гособоронзаказа. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов расскажет об особенностях контроля законодательства в сфере рекламы, госзакупок и гособоронзаказа, прокомментирует итоги мониторинга цен на продукты питания и топливо в преддверии Нового года, предоставит основные статистические показатели по итогам работы в 2017 году, а также ответит на вопросы журналистов.

В 15:00 в ЦПКиО им. Маяковского (Екатеринбург, ул. Мичурина, 230, за Городком сказок) пройдет предновогодняя акция Общероссийского народного фронта «Баттл снеговиков». Победителями станут авторы самых оригинальных работ.

В 16:00 в Асбесте (пр. Ленина, 15) состоится торжественный пуск в эксплуатацию модернизированной сети уличного освещения. Проект реализован в рамках муниципального энергосервисного контракта с компанией «ЭнергосбыТ Плюс». В торжественном пуске новой системы электроснабжения примут участие руководители подрядной организации и администрации городского округа.

Екатеринбург. Другие новости 25.12.17

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