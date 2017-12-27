27 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

27.12.2017, среда

В 11:00 в ГУ МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня спасателя и Дня рождения министерства. Личный состав с праздником поздравят министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, врио начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Виктор Теряев. Сотрудникам, отличившимся в службе и труде в 2017 году, будут вручены медали МЧС России. С музыкальными поздравлениями выступят творческие коллективы.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная профилактике пищевых и алкогольных отравлений в период новогодних каникул. Главный гастроэнтеролог Екатеринбурга, заведующая гастроэнтерологическим отделением муниципального объединения «Новая больница», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Элина Петрова, руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин и начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Михаил Пономарев расскажут о правилах питания во время праздников, профилактике пищевых и алкогольных отравлений, сообщат о мерах контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поделятся информацией о контроле и нормах ввоза и вывоза товаров, в том числе санкционной продукции накануне праздника.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, баннер возле кабинета пресс-службы № 313а), состоится брифинг о работе городских служб в новогодние праздники.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам года и изменениям правил дорожного движения. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин подведет предварительные итоги года – сообщит общую статистику правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области, поделится информацией об изменениях в правилах дорожного движения и нововведениях в работе сотрудников ДПС, озвучит основные причины дорожных происшествий на территории региона, направления, на которые Госавтоинспекция сделает акцент в своей деятельности в 2018 году, также расскажет о работе ГИБДД в предстоящие новогодние праздники.

В 12:00 в Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоится митинг памяти, посвященный 38-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.

В 14:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года заместитель главы города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев проведет приемку ледового городка.

В 16:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправляется пресс-тур «Лучшее новогоднее оформление». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов.

Екатеринбург. Другие новости 26.12.17

Год собаки на пороге: приюты для бездомных животных ждут помощи от неравнодушных горожан (ФОТО, ВИДЕО). / УФАС раскрыло самые частые уловки крупных заказчиков для обхода других участников торгов. / Тюменский застройщик обманом выманил у свердловского мэра почти 30 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»