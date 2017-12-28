28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

28.12.2017, четверг

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание архитектурно-градостроительного совета города. В повестке дня два вопроса: итоги работы совета в 2017 году; знаковые площадки для рассмотрения в 2018 году.

В 11:00 в парке-стадионе «Химмаш» (ул. Дагестанская, 1а) после открытия тренировочной площадки к ЧМ-2018 состоится пресс-конференция главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба «Итоги 2017 года и главные события 2018 года».

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная реализации в Свердловской области рекомендаций «Форума действий». Как изменятся дворы в городах Свердловской области в 2018 году? Карты незаконных свалок и убитых дорог – какими еще проектами активисты Общероссийского народного фронта займутся совместно с региональной властью? Как рекомендации «Форума действий» будут воплощаться в регионе? На эти и другие вопросы ответят: Николай Смирнов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Жанна Рябцева, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области; Анастасия Немец, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Свердловской области; Юлия Овчинникова, координатор проекта «Центр Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды».

В 12:00 в православной благотворительной столовой Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург, ул. Бебеля, 166) будут поздравлять с наступающим Новым годом малоимущих и бездомных людей. Для них приготовят особую праздничную трапезу.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет оглашен приговор по делу бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого по делу об убийстве пристава.

Екатеринбург. Другие новости 27.12.17

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