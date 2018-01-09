9 января в Свердловской области ожидаются следующие события

09.01.2018, вторник

В 11:00 в Федерации профсоюзов Свердловской области (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 34) состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Общественной палатой Свердловской области и Свердловским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», Федерацией профсоюзов Свердловской области и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах президента России в 2018 году. Под соглашением свою подпись поставят председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко, Секретарь Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и председатель регионального отделения ДОСААФ Аркадий Воробкало.

В 18:30 в музее «Дом Метенкова» (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 36, 2 этаж) пройдет знакомство с новым резидентом второго сезона проекта «Новые истории Екатеринбурга» Дарьей Кузнецовой. Художник приглашает посетителей к сотворчеству – совместному строительству гнезда огромной птицы, предположительно обитающей на болоте Шувакиш. В ходе работы над этим объектом, который в итоге станет частью выставки, художница расскажет об идее своего нового проекта и творческих методах.

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