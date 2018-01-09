Дополнение к анонсам

В 14:00 в пресс-центре Главного управления МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) состоится брифинг по итогам новогодних каникул с участием заместителя начальника Главного управления Максима Пинчугова.

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

Тысяча ДТП, 13 погибших, 700 пьяных: итоги новогодних каникул на Урале. / На окраине Пионерского поселка 4 часа тушили склад пластика, жители жалуются на едкий запах (ФОТО). / 9 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

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