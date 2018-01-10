9 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10.01.2018, вторник

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, возле кабинета пресс-службы № 313а) состоится брифинг председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игоря Федотова «Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга». Каковы преимущества нового тарифа перед действующими? Сколько будет стоить проезд по повременному тарифу и каковы тонкости его использования? Каким образом можно перейти на новый тариф? Необходимо ли для этого менять «Екарту»? Будет ли тариф действовать и в коммерческом городском транспорте? На эти вопросы ответит спикер.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам зимних каникул в Екатеринбурге. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин, врио начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления – подполковник полиции Борис Ковальковский, начальник оперативного отдела станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Матвей Демин и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских расскажут об обеспечении правопорядка, о зафиксированных правонарушениях по итогам проверок организаторов новогодних детских мероприятий и распространения сладких подарков, сообщат о количестве обращений граждан за оказанием медпомощи и об уровне травматизма в период праздничных каникул.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам новогодних каникул в Свердловской области по оценке токсикологов и психиатров. Много ли свердловчан в новогодние каникулы отравились алкоголем, этиловым спиртом и наркотиками? В каком психическом состоянии жители региона выходят с праздников? Ожидания экспертов, каким будет 2018 год? Как на него повлияют тенденции прошлого года? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений.

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

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