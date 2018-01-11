11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11.01.2018, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню заповедников и национальных парков, который отмечается в России 11 января. Начальник отдела контроля исполнения переданных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и охоты департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Владимир Яковлев, начальник отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Александра Пономарева, директор природного парка «Бажовские места» Антон Кувшинский и начальник отдела науки, рекреации и экопросвещения национального парка «Припышминские боры» Татьяна Козлова расскажут о работе по охране природы и сохранению заповедников и национальных парков в регионе, о привлечении посетителей в рамках развития въездного туризма, о профилактике ЧС, обсудят меры борьбы с браконьерством и сообщат итоги контрольно-надзорных мероприятий на территориях ООПТ.

В 11:30 в Избирательной комиссии Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж, зал заседаний) состоится брифинг ее председателя Валерия Чайникова, который прокомментирует ход кампании по выборам президента РФ.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная музыкальному фестивалю «Старый Новый Рок». Организаторы и хедлайнеры главного фестиваля рок-музыки на Урале «Старый Новый Рок» раскроют полную программу события: как фестиваль отметит свое совершеннолетие? Какие сюрпризы ждут зрителей? Как поучаствовать в мастер-классах и лекциях экспертов рок-музыки? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестиваля «Старый Новый Рок», лидер группы «ТОП»; Владимир Елизаров, советский и российский музыкант, гитарист, пианист, музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик, вокалист, член Гильдии сонграйтеров Калифорнии, представитель европейского фестивального движения молодых исполнителей в области современной эстрадной песни «Берлинская жемчужина» (MTV – Berlin); по онлайн-связи – вокалист и композитор группы «Машина времени», лидер группы «Нюанс» Александр Кутиков.

В 13:00 в «Доме печати» (Екатеринбург, пр. Ленина, 49) состоится пресс-конференция с уральской группой Bogachi – финалистами Всероссийского вокального телешоу «Новая звезда». Музыканты расскажут, как им впервые за три сезона удалось вывести Свердловскую область в лидеры, в чем они убеждали руководство проекта и как изменились за время съемок.

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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