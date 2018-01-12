12 января в Свердловской области ожидаются следующие события

12.01.2018, четверг

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к сезону гриппа в регионе. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Свердловской области Марина Холманских и директор химико-технологического института УрФУ, член-корреспондент УрО РАН, доктор химических наук Владимир Русинов поделятся информацией о прогнозируемых пиковых периодах заболеваемости в этом сезоне, расскажут о мерах профилактики, обеспечении граждан медикаментами и работе над разработками противовирусных препаратов, в частности, о производстве и распространении уральского препарата «Триазавирин».

В 13:00 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 14 этаж) состоится награждение юного жителя Свердловской области Никиты Тарасова медалью «За спасение жизни» в рамках традиционного мероприятия Совета Федерации – Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». За проявленное личное мужество в экстремальной ситуации и спасение жизни человека Никиту Тарасова наградит сенатор Аркадий Чернецкий.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) пройдут общественные слушания по вопросу рекультивации шламовых полей Уралмашзавода, расположенных в районе поселка Калиновка.

В 17:00 в дизайн-центре Уральского государственного архитектурно-художественного университета (ул. Горького, 4а) состоится открытие персональной выставки, посвященной 50-летию работы в вузе профессора, заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств Нины Костиной.

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