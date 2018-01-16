16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16.01.2018, вторник

В 12:00 на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона обозначит основные задачи на 2018 год, подведет итоги 2017 года и ответит на вопросы журналистов.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с мошенничеством в регионе. Начальник отделения по борьбе с мошенничествами УМВД РФ по Екатеринбургу, капитан полиции Игорь Каргаполов сообщит о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, представит статистические данные и меры ответственности, а также даст рекомендации, как обезопасить себя от преступников.

В 15:00 в Ельцин Центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, образовательный центр, медиазал) пройдет мастер-класс сооснователя ассоциации «Особые люди» Татьяны Хижняковой «Взаимодействие с людьми с инвалидностью. Язык и этикет».

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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